Die Wirtschaft in MV steckt fest im Würgegriff des Virus: Drei von vier Unternehmen in MV bekommen die Auswirkungen der Corona-Pandemie negativ zu spüren. Bei fast jedem dritten Betrieb (29 Prozent) wird das Geld knapp, jeder fünfte hat bereits Mitarbeiter entlassen. Das sind Ergebnisse einer Blitzumfrage der drei Industrie- und Handelskammern im Nordosten, die vom 17. bis 20. November knapp 4000 Unternehmen befragten.

Die Kammern mahnen zügige und unkomplizierte Unterstützung für vom Lockdown betroffene Firmen an. „Wir erwarten von der Politik, dass die beschlossenen Maßnahmen breit und verständlich kommuniziert werden und dass Klarheit über die Rahmenbedingungen existiert. Während der vergangenen Wochen waren bei etlichen betroffenen Unternehmen noch viele Fragen offen geblieben“, sagt Thorsten Ries, Hauptgeschäftsführer der IHK Rostock.

Insolvenzgefahr hat abgenommen

Laut der Umfrage verzeichnet jedes zweite Unternehmen in MV sinkende Nachfrage und Umsatzrückgänge von mehr als zehn Prozent für dieses Jahr. In fast jedem dritten Betrieb steht alles still – vor allem in Hotels und Restaurants. Es gibt aber auch positive Entwicklungen. Jede dritte Firma verspürt bislang überhaupt keine negativen Auswirkungen der Pandemie. Zugleich hat die Gefahr massenhafter Firmenpleiten abgenommen. Vor fünf Monaten gab noch jedes achte Unternehmen in MV an, ihm drohe die Insolvenz. Jetzt steckt noch jedes 14. in so einer Situation. Die gesetzliche Pflicht, bei schweren Zahlungsproblemen Insolvenz zu beantragen, ist noch bis Jahresende ausgesetzt.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die ebenfalls am Mittwoch vorgestellte Umfrage der Commerzbank. Demnach gaben im Sommer rund 16 Prozent der befragten Firmen in MV an, die Corona-Krise sei für sie existenzbedrohend. Insgesamt sei der Nordosten aber im bundesweiten Vergleich noch relativ gut durch die Krise gekommen. An der Commerzbank-Untersuchung nahmen kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 15 Millionen Euro Jahresumsatz teil. Die Unternehmen in MV beantragten überdurchschnittlich oft Kurzarbeit, um Personalabbau zu vermeiden.

Telefone stehen nicht mehr still

Jedes zweite Unternehmen beantragte Unterstützung beim Land, so das Geldinstitut. Ein Großteil der Zuschüsse lag bei unter 10 000 Euro. Der Beratungsbedarf ist hoch. „Unsere Telefone standen nicht mehr still“, berichtet Frank Mrosek von der Commerzbank Rostock. Bankmitarbeiter führten 30 bis 40 Beratungsgespräche am Tag. Ein ähnliches Bild zeichnet die IHK-Umfrage: Vielen Unternehmen fällt es schwer, sich in dem Dickicht aus Zuschüssen, Krediten und Soforthilfen zurechtzufinden. Auf die Frage, was ihnen zurzeit am meisten helfen würde, gaben die Betriebe mit großem Abstand „Bürokratie-Entlastung“ an.

Wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags hervorgeht, steht die Wirtschaft bundesweit stärker unter Druck als in MV. Demnach rechnen in Deutschland neun Prozent der Unternehmen damit, bald Insolvenz anmelden zu müssen, das sind zwei Prozentpunkte mehr als im Nordosten. Am stärksten betroffen sind Tourismus, Gastronomie und Kultur.

Von Gerald Kleine Wördemann