Rostock

Jetzt gehen die Unternehmer in MV auf die Barrikaden: Zwei Tage nach dem jüngsten MV-Gipfel und der weiteren Verschiebung von Lockerungen für Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie fordern die Chefs der drei Unternehmerverbände im Land die Öffnung aller Wirtschaftsbereiche – und zwar sofort.

„Überall und zwar unter Einhaltung der bestmöglichen Sicherheitsstandards, Schutzmaßnahmen und Vorsicht aller in allen Bereichen“, formulieren Thomas Tweer (Verband Mecklenburg-Schwerin), Frank Haacker (Mittleres Mecklenburg-Rostock) und Gerold Jürgens (Vorpommern) in einem offenen Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Ein Warten auf die ,35’ ist nicht mehr durchzustehen

„Mehr noch, wir fordern einen Systemwechsel und ein ,Leben mit Corona’. Ein Jahr mit der Pandemie haben dazu geführt, dass Gesellschaft und Wirtschaft am Ende sind. Ein Warten auf die ,35’ ist nicht mehr durchzustehen“, schreiben die drei Unternehmer-Präsidenten.

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz in MV bei 61. Die landesweite, konstante Inzidenz von 35 Corona-Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen wurde während des MV-Gipfels, dem Treffen der wichtigsten Entscheidungsträger im Land, als Bedingung definiert, um die relevanten und großen Wirtschaftsbereiche wieder zu öffnen. „Diese Zahl zu erreichen, kann aber noch dauern. Die Geschäftsleute brauchen aber eine Perspektive – und die ist möglich, wenn die Hygienemaßnahmen eingehalten werden“, meint Gerold Jürgens.

„Jetzt nicht zu handeln – das wäre vorzuwerfen“

Man formuliere den jetzigen Appell nicht als Vorwurf: „Es gab und gibt niemanden, der die Entwicklungen voraussehen konnte. Aber nun sind ausreichend Erkenntnisse gesammelt und die dramatischen Folgen auf allen Ebenen sichtbar. Jetzt nicht zu handeln – das wäre jedoch vorzuwerfen“, meinen die Unternehmer-Präsidenten.

Sie fordern zudem bei Corona-Lockerungen grundsätzlich eine Orientierung, die sich nicht streng an Inzidenzen misst, sondern an den konkreten Belastungen des Gesundheitssystems, wie der Auslastung der Intensivbetten und schweren Corona-Verläufen sowie das Ergreifen von Maßnahmen, wenn diese lokal nötig und angezeigt seien.

Scharfe Kritik üben Tweer, Haacker und Jürgens am Statement der Vereinigung der Unternehmensverbände Mecklenburg-Vorpommern (VUMV) nach dem MV-Gipfel, die Wirtschaft sei mit dem vereinbarten Öffnungs-Stufenplan zufrieden: „Keinesfalls ist es so, dass in der Wirtschaft Zufriedenheit herrscht. Wir fragen uns, ob die Wirtschaftsvertreter der VUMV sowie der Kammern ausreichend engagiert und konsequent die derzeitige Situation deutlich machen“, schreiben sie an die Ministerpräsidentin.

Und weiter: „Insofern distanzieren wir uns nachdrücklich von den Äußerungen der VUMV. Wir wurden nicht nach unserer Meinung gefragt und möchten damit auch nicht, dass man von Seiten der Vereinigung der Unternehmerverbände für uns bzw. ,die Wirtschaft in MV’ spricht. Mit Blick auf die Lage sehen wir die Ergebnisse deutlich anders.“

Schwesig: Leider sind wir noch nicht über den Berg

Auch andere Händler wie Wirtschaftsvertreter Kay-Uwe Teetz vom Einzelhandelsverband Nord hatten bereits direkt nach dem MV-Gipfel „blankes Entsetzen“ geäußert: Die Ergebnisse seien kein Plan, sondern eine Verhinderungsstrategie, so Teetz.

Einzelhändler sollen nach dem am Mittwoch vereinbarten Beschlüssen öffnen dürfen, wenn eine landesweite Inzidenz von 35 vorliegt, zeitlich etwa Mitte März. Gleiches gelte für den Neustart der Gastronomie zwei Wochen später, außerdem für Schausteller, Autokinos, Märkte oder Messen für Berufsfrühorientierung. Tourismus könne – aber nur für Reiseverkehr innerhalb von MV – eventuell Ostern möglich sein. Die Öffnung von Fitnessstudios noch später.

Friseure und Gartenmärkte in MV öffnen am 1. März

Schwesig sagte nach dem MV-Gipfel, sie verstehe den Wunsch schneller zu öffnen, aber: „Leider sind wir noch nicht über den Berg.“ Daher sei weiterhin Vorsicht geboten.

Kommende Woche will die Politik über weitere konkrete Öffnungsschritte beraten. Zumindest Friseure und Gartenmärkte dürfen am Montag bereits landesweit wieder ihre Läden aufschließen.

Von Alexander Loew