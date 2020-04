Groß Lüsewitz

25 600 Corona-Tests wurden bislang in den Laboren in Mecklenburg-Vorpommern analysiert. In 644 Fällen war der Test positiv, 90 Betroffene mussten oder müssen noch in Krankenhäusern behandelt werden.

Auch Ben Dickert aus Groß Lüsewitz musste sich mit Ehefrau und Tochter am 9. April einem Test unterziehen. Doch für Umstände und Aufwand hat er wenig Verständnis. „Da wurde ein Druck aufgebaut, der in keinem Verhältnis steht“, findet Dickert.

Anzeige

Der Geschäftsführer einer Nutzfahrzeugewerkstatt in der Nähe von Güstrow fühlte sich am 23. März unwohl. „Kein Fieber, aber Kopfschmerzen, leichte Erkältungssymptome“, berichtet der 54-Jährige. Er rief vorsorglich seine Hausärztin an, schilderte sein Befinden, fragte, ob er einen Corona-Test machen solle. Die Allgemeinmedizinerin verneinte und riet ihm, zwei Wochen zu Hause zu bleiben, schickte einen Krankenschein.

Weitere OZ+ Artikel

Ehepaar freiwillig in häuslicher Quarantäne

Auch Ehefrau Andrea klagte zwei Tage später über Magen-Darm-Probleme und bekam von ihrer Ärztin die gleiche Empfehlung. Dickerts blieben 14 Tage in häuslicher Quarantäne, obgleich sie schon nach wenigen Tagen Besserung spürten. Ein erneuter Anruf bei der Hausärztin ergab nur, dass die Krankheit jetzt durch sei und kein Test mehr notwendig.

Doch dann meldete sich am 3. April der Mitarbeiter eines Werkstattkunden und informierte, dass er positiv auf das Virus getestet worden sei und Ben Dickert sich im Gesundheitsamt Neustrelitz melden solle. Dazu sah der Unternehmer keine Veranlassung. „Wir haben uns ordnungsgemäß verhalten und in häusliche Quarantäne begeben, um niemanden anzustecken, falls wir infiziert sind“, erklärt Dickert. Zu besagtem Kundenmitarbeiter, der ihn als „Ansteckungsherd“ angegeben hatte, habe er eigenen Recherchen zufolge am 13. März den letzten Kontakt gehabt.

Zwangstestung mit Polizei angedroht

Am 6. April meldete sich das Gesundheitsamt Neustrelitz bei Ben Dickert und erkundigte sich nach seinem Befinden. „Anschließend wurde mir gesagt, der Fall würde jetzt an Rostock übergeben.“ Wenig später musste Dickert jener Behörde seine Geschichte erzählen, die Mitarbeiterin hielt einen Test für unnötig, ein Virennachweis sei nicht mehr möglich. „Sie machte einen Haken hinter meinen Fall“, erinnert sich Dickert.

Doch Neustrelitz blieb hartnäckig. Am 9. April rief Dr. Franz-Josef Stein, Leiter des Gesundheitsamtes Mecklenburgische Seenplatte, beim Groß Lüsewitzer an. „Der Arzt hat richtig Druck gemacht, die von uns konsultierten Ärzte hätten keine Ahnung. Ich wurde über das Infektionsschutzgesetz belehrt und mir wurde eine Zwangstestung mit Polizeibegleitung angedroht“, erzählt Dickert. Er blieb uneinsichtig, „Im Rachenraum sind vermehrungsfähige Viren doch nur vier bis acht Tage nach Symptombeginn nachweisbar“, habe er sich belesen.

Mit Kontaktperson soll Infektionskette geklärt werden

„Wir hatten den Mann als mögliche Infektionsquelle zu mehreren Fällen ausgemacht“, versucht Dr. Stein im Nachhinein zu erklären. Es gehe darum Infektionsketten nachzuvollziehen und in diesem Fall um den Schutz von Patienten und Personal einer Lungenspezialeinrichtung in Neubrandenburg. Das habe er der Kontaktperson erklärt, „zugegeben mit etwas moralischem Druck“, weil er sich nicht einsichtig zeigte, räumt der Mediziner ein. „Aber das war keine Willkür“, betont Stein. Es wäre nur der schnellere Weg einer Aufklärung gewesen.

Deshalb habe sein Amt den Landkreis Rostock eingeschaltet und um Testung gebeten. Doch die Kollegen hätten ihn offensichtlich als Betroffenen gesehen und nicht das Anliegen der Neustrelitzer zur Klärung einer Infektionskette bedacht.

Letztendlich verabredete Stein am 9. April dann doch einen „Deal“ mit Ben Dickert. Ein mobiles Team käme, um der Familie zu Hause Abstriche aus dem Rachenraum abzunehmen. „Da bin ich eingeknickt“, sagt der 54-Jährige. Dass ihm dann aber am Nachmittag mitten auf der Straße in seiner Wohnsiedlung das Wattestäbchen in den Mund gesteckt wurde, „ich wurde nicht mal nach dem Namen gefragt“, empfindet er als fragwürdig. Laut Stein wurde der Abstrich über die dafür vorgesehene Stelle in MV ( DRK mobile Teams, Güstrow) angemeldet und auch durchgeführt.

Bei Negativtest erhalten Betroffene keine Information

Das Abstrich-Team teilte mit, dass die Proben sofort ins Labor nach Bützow gebracht würden. Auf ein Ergebnis musste die Familie tagelang warten. Erst am Freitag hat der Chef des Gesundheitsamtes in Neustrelitz Dickerts informiert, dass der Befund negativ sei.

„Normalerweise erhalten die negativ getesteten Personen keinen Rücklauf“, erklärt Anja Neutzling, Sprecherin des Landesgesundheitsamtes. Zu viele Tests müssten täglich analysiert werden. „Und nur bei positiven Ergebnissen müssen die Ämter aktiv werden, die Betroffenen unter Quarantäne stellen, Kontaktpersonen ermitteln und Maßnahmen einleiten.“

Gesundheitsamt : „Er war unsere heißeste Spur“

Für den Lüsewitzer selbst sei dieser Test überflüssig gewesen. Und auch Stein sagt: „Er hat mit der eigenen Quarantäne alles richtig gemacht.“ Doch für die noch ungeklärte Infektionskette im Kreis Mecklenburgische Seenplatte „war er unsere heißeste Spur“.

Stein räumt ein, dass die Testung am 9. April „schon sehr spät“ war. Drei Tage früher wären möglicherweise noch „tote Restsubstanzen des Virus zu finden gewesen“ und die Infektionskette hätte geklärt werden können. Bei 95 Prozent der Fälle in MV könne eindeutig festgestellt werden, wo sich die Infizierten angesteckt haben. „Und das war hier auch das Ziel“, betont Stein.

Einige Ungereimtheiten bleiben. So waren laut Stein die Abstriche von Dickerts nicht in Bützow, sondern in der Universität Rostock untersucht worden, die die Befunde versehentlich an die dortige Corona-Ambulanz verschickt habe. Von hier bekam der Amtschef am Freitag die Ergebnisse schriftlich, um sie an die Getesteten weiterzugeben.

Irritation auch im Landkreis Rostock – Kreissprecher Michael Fengler teilt mit: „Wir haben weder von der erfolgten Testung noch zum Befund Kenntnis. Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Abstrich zu Hause erfolgte. Die Abstrichteams sollen ausschließlich immobile Patienten testen.“

Unternehmer lässt jetzt Antikörpertest machen

Wie dem auch sei: Unternehmer Dickert nimmt es als Geschenk, dass sein Test negativ war. „Das hatte ich angesichts der vergangenen Zeit auch vorausgesagt.“ Den Umgang der Behörden in seinem Fall sieht er weiter kritisch. „Die Tests kosten Geld und sollten sinnvoll eingesetzt werden“, sagt er.

Am 14. April hat er sich bei seiner Hausärztin zu einem Antikörpertest angemeldet. An diesem Ergebnis hat auch das Gesundheitsamt Neustrelitz Interesse.

Mehr zum Thema:

Von Doris Deutsch