Am Wahlsonntag waren unsere Reporter im Land unterwegs. Unter anderem redeten sie in Wismar mit Ines Scheel, Betriebsrätin der MV Werften und Gisela Schadwinkel, Unternehmerin des Jahres und Betreiberin des Wismarer Lokals „Seeperle“. Was die beiden von der Politik fordern, sehen Sie hier im Video.