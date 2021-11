Rund 400 Lehrer, Hochschulangestellte, Polizisten und Feuerwehrleute haben bei einem Protestzug und einer Kundgebung am Dienstag in Schwerin ihrem Unmut Luft gemacht. Sie fordern mehr Gehalt. Unter anderem ist dadurch auch Unterricht an den Rostocker Schulen ausgefallen. Was Eltern und Schüler dazu sagen.