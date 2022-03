Corona-Lockerungen - Wieder Unterricht ohne Maskenpflicht in MV – was Schüler in Wolgast dazu sagen

In den Schulen des Landes gilt seit Montag keine Maskenpflicht am Platz im Unterricht mehr. Das Bildungsministerium empfiehlt jedoch aufgrund der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen weiterhin das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. Viele Schüler folgen dem Ratschlag.