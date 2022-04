Tausende Pakete gehen vom Neubrandenburger Amazon-Verteilzentrum aus täglich in den Osten MVs. Einer der Paketzusteller ist Robert Stüben, der bei einer normalen Tour schon mal 16 000 Schritte zurücklegt. Warum ihm der Job Spaß macht, was ihn nervt und was er von den dubiosen Praktiken der Konkurrenz hält.