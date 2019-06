Rostock

Zwei schwere Unwetter sind am Sonnabend über Mecklenburg-Vorpommern gezogen. Dutzende Bäume kippten um und blockierten die Straßen. Überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. Die Feuerwehren waren seit den Morgenstunden im Dauereinsatz und mussten zu rund 150 Einsätzen ausrücken.

Enorme Schäden

Eine zweite Unwetterfront zog am Nachmittag über die Seenplatte hinweg und hinterließ dabei enorme Schäden. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor extremen Unwettern, begleitet von vielen Blitzen und schweren Sturmböen. Etliche Bäume stürzten um, Straßen wurden überflutet.

Ein heftiges Unwetter hat am Sonnabend auch die Region zwischen Wismar und Rostock getroffen. Starkregen flutete Straßen und Geschäfte, in einem Supermarkt bei Rostock fiel der Strom aus, viele Feste in der Region sind ausgefallen.

Blitzeinschlag zerstört Haus

In Lindenberg bei Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) schlug der Blitz in ein Wohnhaus ein und setzte den Dachstuhl in Brand. Meterhoch schlugen die Flammen aus dem Dachstuhl.

Nachbarn machten den Hausbesitzer auf den Brand aufmerksam und alarmierten die Rettungskräfte. Das Feuer breitete sich auf das gesamte Haus aus und wurde komplett zerstört, teilte die Polizei mit.

Rund 70 Einsatzkräfte aller umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz. An dem Gebäude entstand ein Schaden von rund 250 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

