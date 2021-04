Seit Montag gilt in Mecklenburg-Vorpommern wieder ein harter Lockdown. Das heißt auch: Weder Urlaube noch Ausflüge sind aktuell an die Ostsee erlaubt. Doch wie sieht es in vier Wochen aus? Lohnt es sich, eine Unterkunft für das verlängerte Pfingstwochenende zu buchen? Die OZ klärt die wichtigsten Fragen in einem FAQ.