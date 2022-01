Tourismus - Urlaub an der Ostsee in MV: Wird in diesem Jahr der Saisonstart zu Ostern möglich sein?

Ostseeurlaub zu Ostern statt Daheimbleiben im Lockdown: Darauf hoffen Hoteliers, Vermieter und Gastwirte in MV. In den beiden Vorjahren fiel der Saisonauftakt pandemiebedingt aus. Das könnte 2022 anders werden, denn trotz hoher Inzidenzen gibt es keinen Lockdown. Wenn da nicht noch ein anderes Problem wäre.