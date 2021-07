Rostock

Sommer ist Hochsaison für Ferienwohnungsbetrüger. Das bestätigt Wiebke Cornelius von der Verbraucherzentrale MV. Sie warnt seit Jahren vor Fake-Angeboten. Dieses Jahr kam eine neue Masche dazu: Ein angeblicher Hausbootverleih in Waren an der Müritz bot auf einer täuschend echt gemachten Webseite Hausboote zu verlockend niedrigen Preisen an.

Die Boote existierten zwar, gehörten aber anderen Eigentümern, die von der Aktion nichts wussten. Bei der Polizei gingen bereits zehn Anzeigen von Kunden ein, die nach Anzahlung von 600 Euro nie wieder etwas vom Anbieter gehört haben, geschweige denn ihr Hausboot mieten konnten.

Wie schützt man sich gegen Internetbetrüger, die immer professioneller vorgehen? Verbraucherschutz MV und Deutscher Ferienhausverband verraten sechs einfache, aber effektive Handgriffe, wie sich Anbieter und Webseiten auf ihre Glaubwürdigkeit hin prüfen lassen.

1. Vorsicht bei unschlagbar günstigen Preisen

Verbraucher sollten hellhörig werden, wenn scheinbar besonders niedrige Preise für Ferienwohnung, Hausboot oder Urlaubshäuschen locken. Ein Blick auf Webseiten ähnlicher Anbieter und ein kurzer Preisvergleich helfen, um ein besseres Gefühl für realistische Preise zu bekommen.

2. Infos über den Anbieter einholen

Über einen seriösen Anbieter lassen sich auch auf anderen Internetseiten Informationen finden, zum Beispiel bei der Touristeninformation des Ortes. Anhand von Kundenbewertungen lässt sich prüfen, ob der Anbieter tatsächlich existiert und welche Erfahrungen bisherige Gäste bei ihm gemacht haben. Auch bei ausschließlich positiven Bewertungen innerhalb kurzer Zeit sollte man stutzig werden.

3. Kontaktdaten prüfen

Am besten lässt sich Vertrauen zum Anbieter über einen persönlichen Kontakt aufbauen. In Deutschland gibt es für jede Website eine Impressumspflicht, darin werden Kontaktdaten des Betreibers hinterlegt. Internetseiten ohne Impressum können direkt als unseriös eingeordnet werden.

Im Fall des Hausbootverleihs war zwar ein Impressum vorhanden, die Telefonnummer des Anbieters hatte aber keine Warener Vorwahl. Wer es unter der angegebenen 0800-er Nummer probierte, kam nicht durch.

4. Anruf beim örtlichen Tourismusverband

Über einen Anruf beim örtlichen Tourismusverband lässt sich prüfen, ob es den Anbieter unter den angegeben Kontaktdaten tatsächlich gibt. Wer ganz sicher gehen will, prüft die im Impressum angegebene Registernummer unter www.handelsregister.de.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

5. Höhe der Anzahlung beachten

Nachdem das passende Feriendomizil gefunden wurde, schließen Anbieter und Kunde einen Mietvertrag ab. Er fasst die wichtigsten Leistungen und Bedingungen wie auch den Gesamtpreis zusammen. Der Deutsche Ferienhausverband empfiehlt, Ferienunterkünfte am besten mittels Überweisung, Kreditkarte oder PayPal zu bezahlen. Im Reisesektor sind Anzahlungen in Höhe von 20 bis 30 Prozent des Gesamtpreises üblich. Sie fallen in der Regel sofort an, der restliche Betrag wird meist vier bis sechs Wochen vor Reiseantritt fällig.

6. Augen auf bei der Kontoverbindung

Hat der Anbieter seinen Firmensitz in Deutschland, ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit Kunde bei einer deutschen Bank. Die Iban seiner Kontoverbindung sollte demnach mit DE beginnen und nicht – wie im Hausboot-Fall mit NO oder NL für Norwegen und Niederlande.

Von Judith Kahle