Am Freitag, 4. Juni, ist es so weit: Urlauber aus ganz Deutschland dürfen wieder nach MV reisen. Für Spontane, die noch eine Unterkunft am Wochenende suchen, stehen die Chancen vielerorts gut. In den Sommerferien aber sind viele Hotels schon fast ausgebucht. Die OZ hat sich an der Ostseeküste nach freien Zimmern umgehört.