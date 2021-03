FAQ - Urlaub auf dem (Haus)boot in MV: Was erlaubt ist und was nicht

Touristische Einreisen nach MV aus anderen Bundesländern sind wegen der Corona-Pandemie noch immer verboten. Das gilt für sämtliche Übernachtungen in Hotels und Co. Es gibt allerdings Ausnahmen von denen auch Hausbootbesitzer und Booteigentümer mit einem festen Liegeplatz profitieren.