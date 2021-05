Hannover

Urlaub war wegen hoher Corona-Inzidenzwerte zuletzt so gut wie unmöglich. Nach einem halben Jahr Lockdown sehnen sich die Menschen nach Ferien an der Küste, im Harz, in der Lüneburger Heide oder an der Mecklenburgischen Seenplatte. Doch wie sind eigentlich die Corona-Regeln für den Tourismus im Norden? Wir geben einen Überblick.

Das gilt in Niedersachsen

Ab dem 10. Mai will die Landesregierung touristische Übernachtungen wieder erlauben – allerdings nur in Regionen, in denen die Inzidenz stabil unter 100 liegt. Zunächst ist der Tourismus aber ausschließlich den Niedersachsen selbst vorenthalten: Bremern oder Hamburgern bleibt der Urlaub in der Lüneburger Heide zum Beispiel vorerst untersagt. Dies soll sich aber schon drei Wochen ändern.

Die Hotels in Niedersachsen bereits sich auf die Öffnung vor. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Gibt es eine Testpflicht?

Ja, für den Urlaub ist ein negativer Test bei der Anreise und weitere Tests mindestens zweimal pro Woche während des Aufenthalts in einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus notwendig. In Hotels, Pensionen und Jugendherbergen müssten sich die Gäste laut Wirtschaftsminister Bernd Althusmann sogar täglich testen. Genese oder vollständig Geimpfte sind von der Testpflicht ausgenommen.

Dürfen Beherbergungsbetriebe schon wieder komplett ausgelastet werden?

Pensionen, Jugendherbergen und Campingplätze dürfen zunächst nur zu 60 Prozent belegt werden. Für Ferienwohnungen und Ferienhäuser gibt es eine Wiederbelegungssperre von einem Tag.

Wo ist Urlaub überhaupt möglich?

Die sieben ostfriesischen Inseln gehören zu Landkreisen, in denen die Sieben-Tages-Inzidenz teils sehr deutlich unter der Schwelle von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt. In den Harz-Landkreisen könnte es gegebenenfalls eng werden. In Göttingen, Northeim oder Goslar liegt die Inzidenz wie auch in der Heideregion höher als an der Küste – aber dennoch unter 100.

Das gilt in Schleswig-Holstein

Noch vor Pfingsten nimmt Schleswig-Holstein Öffnungsschritte im Tourismus vor. Geimpfte, Genese und Getestete können ab dem 17. Mai wieder in Hotels, Pensionen oder auf Campingplätzen übernachten – und sogar in Innenräumen von Gaststätten essen.

Ankommende Gäste stehen in einer Schlange vor dem StrandGut Resort. Seit dem 1. Mai 2021 ist auch Nordfriesland touristische Modellregion in der Corona-Pandemie. + Quelle: Frank Molter/dpa

Schon seit einiger Zeit ist Urlaub unter strengen Auflagen in den Modellregionen möglich, dazu gehört ab dem 8. Mai auch die Lübecker Bucht.

Müssen sich Urlauber auf das Coronavirus testen lassen?

Ja, wer als Tourist in Schleswig-Holstein übernachten möchte, muss mit einem frischen negativen Coronatest anreisen und diesen alle drei Tage erneuern – sofern er oder sie nicht vollständig geimpft oder genesen ist.

Wo ist Urlaub vor dem 17. Mai möglich?

Eckernförde/Schlei und Nordfriesland sind bereits Modellregionen, die Lübecker Bucht (ab 8. Mai) und Büsum (ab 10. Mai) folgen. Es gelten teils unterschiedliche Regelungen. Im Kreis Ostholstein sollen sich die Urlauber in Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Sierksdorf und Neustadt während ihres Aufenthalts alle 48 Stunden kostenfrei testen lassen. Diese Pflicht gilt auch für alle Kinder ab sechs Jahren.

In Nordfriesland/Sylt müssen sich Urlauber ebenfalls alle 48 Stunden testen lassen. In Büsum muss der negative Test alle drei Tage wiederholt werden, in Eckernförde/Schlei am dritten Tag nach der Anreise und fortan alle vier Tage. Hier gilt die Testpflicht auch für Kinder ab zwölf Jahren. Ausgenommen sind vollständig Geimpfte. Bei Besuchen in Restaurants oder Cafés müssen Gäste ihre Kontaktdaten hinterlassen.

In Eckernförde/Schlei sind die Frühstücksräume in den Hotels geschlossen. Dorf liefen die ersten Wochen als Modellregion erfolgreich, auch die Infektionszahlen blieben stabil. Die Region hat daher eine Verlängerung bis Mitte Juni beantragt.

Generell gilt: In den Modellregionen darf die Inzidenz nicht über 100 steigen – danach sieht es derzeit aber nicht aus.

Das gilt in Mecklenburg-Vorpommern

Für den Urlaub an der Ostseeküste im Nordosten sieht es weiterhin schlecht aus. Noch sind touristische Übernachtungen in Hotels, Pensionen oder auf Campingplätzen generell verboten.

Strandkörbe werfen am Abend lange Schatten auf den Strand an der Ostsee. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Nicht einmal Tagestourismus ist für Menschen ohne Corona-Schutz aus anderen Bundesländern möglich. Nur vollständig geimpften Tagesausflüglern und Zweitwohnungsbesitzern ist die Einreise gestattet. Die Landesverordnung gilt vorerst bis zum 22. Mai.

Das gilt in Hamburg

In Hamburg ist Tourismus weiter und auf unbestimmte Zeit unzulässig. Der rot-grüne Senat mit Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) an der Spitze gilt als sehr streng bei der Umsetzung der Corona-Einschränkungen. Entsprechend sind Ferienwohnungen und Hotels für Privatreisende weiterhin geschlossen.

Das gilt in Bremen

In Bremen liegt die Corona-Inzidenz noch über 100. Die Öffnungspläne auch für den Tourismus sind noch nicht konkretisiert.

Von Sascha Priesemann/ Marco Seng/ Simon Polreich/ Volker Penne/ Paul Wagner/ RND/dpa