Urlaub in Corona-Zeiten: Ferien auf dem Reiterhof in MV liegen voll im Trend

Groß Kordshagen

Normalerweise wäre jetzt Hochbetrieb in den Reisebüros des Landes. Doch die noch bestehenden Reisewarnungen und Sicherheitsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie lassen viele Deutsche Abstand nehmen von Urlaubsplänen in der Ferne. Aber auch vor der eigenen Haustür lassen sich lohnenswerte Ziele entdecken. Davon ist Volkert Thomsen überzeugt.

Volkert Thomsen Quelle: Susanne Retzlaff

Anzeige

Urlauber suchen die Ruhe und Abgeschiedenheit

Thomsen ist Landwirt, Gastgeber und Guide in einer Person. Sein Erlebnisbauernhof befindet sich auf einer alten Gutsanlage in Groß Kordshagen (Vorpommern-Rügen) – bestens geeignet für Familien, Naturliebhaber, Angler, Radfahrer, Reitfreunde, Wanderer und Jäger. „Wir haben Gäste, die bei uns buchen, die wohnen nicht einmal 40 Kilometer weit weg“, erzählt Thomsen. Aber auch internationale Gäste, etwa aus Schweden, kommen zur Erholung auf den Hof. „Es ist die Ruhe, die die Menschen suchen“, sagt Thomsen. Und auch die Landschaft, die Strände, die Natur seien für die Gäste sehr reizvoll, so Thomsen. Die jährliche Kranichrast etwa biete ein tolles Naturschauspiel.

Weitere OZ+ Artikel

In Zeiten von Corona erlebt das Gastgewerbe starke Einschränkungen. „Die aktuell geltende 60-Prozent-Regel trifft uns voll. Wir brauchen eine 100-prozentige Auslastung, um den Hof wirtschaftlich betreiben zu können “, sagt Thomsen. Etwa um die Unhaltungskosten für die vielen Tiere – Thomsen führt seit mehr als drei Jahrzehnten einen Milchviehbetrieb – bestreiten zu können. Dutzende Anfragen von Gästen, die auf seinem Hof Urlaub machen wollten, musste der Chef dieser Tage bereits ablehnen. Die Ferienunterkunft ist ausgebucht bis September.

Das wöchentliche OZ-Corona Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Das wöchentliche OZ-Corona Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Ferien auf dem Bauernhof in Mecklenburg-Vorpommern: Neben Volkert Thomsen und seiner Familie gibt es im Land hunderte weitere Höfe, die mit ähnlichen Angeboten Gäste locken. Beliebt und im Trend sind in diesem Jahr Höfe mit Ferienwohnungen, in denen sich Gäste allein versorgen können. Da entfällt das Maske tragen auf dem Weg zum Frühstückssaal. Stattdessen gibt es bei Familie Boenig in Klein Pravtshagen, einem beschaulichen Ort zwischen Klütz und Kalkhorst ( Nordwestmecklenburg), den freien Blick auf den Teich. Per Rad erreichen Urlauber das nahegelegene Seebad Boltenhagen oder die Ostsee samt abseits gelegenen Naturstränden.

Ausritt an der Ostsee Quelle: Repro

Viele Gäste buchen Urlaub auf dem Reiterhof

Für die kommenden Monate rechnet auch Diana Wollenberg mit vielen Gästen. „Gerade jetzt sind Ferien in der Natur eine beliebte Auszeit“, weiß Wollenberg. Sie hält die Zügel auf dem Reiterhof Stuthof nahe Rostock in den Händen. Das hofeigene Areal umfasst gut 240 Hektar Ackerflächen und Weiden, auf dem Hunde, Katzen und etwa 50 Pferde zu Hause sind. Zu der bunt gemischten Herde zählen Miniponys, Shetlandponys, Haflinger, Kleinpferde, Quarter Horse und natürlich Mecklenburger Warmblüter. Die Möglichkeit ausgedehnter Ritte in den Wald oder zum nahen Ostseestrand macht den Aufenthalt hier besonders reizvoll. An einem Strandabschnitt ist das Reiten sogar ganzjährig erlaubt.

Vorerst keine Kutschfahrten

Wegen der Corona-Beschränkungen musste auch ihr Betrieb ein Hygienekonzept entwickeln. Gemeinsame Kutschfahrten bieten Reiterhöfe in der Regel derzeit nicht an. Und trotzdem seien die Gäste froh, endlich wieder rauszukommen. Zudem seien sie sehr diszipliniert. Außerdem sei der Hof groß genug, um auf Abstand zu anderen Familien zu gehen, betont Wollenberg mit Blick auf die Hygienemaßnahmen.

„Die Bewegung zu Pferde an frischer Luft und den Ausritt in unsere einzigartige Landschaft, in der der Sicherheitsabstand von Natur aus gegeben ist“, empfiehlt ausdrücklich auch Landesagrarminister Till Backhaus ( SPD) in diesen Zeiten.

Beliebte Freizeitaktivität

Reiten gehört in MV zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten. 600 000 Übernachtungen entfallen im Nordosten auf Reiturlauber – in Vor-Corona-Zeiten! Das Land bietet rund 6400 Kilometer Reit- und Fahrwege. Rund 250 Vereine offerieren organisierte Wandertouren, Ausbildungen, professionelle Betreuung und erlebnisreichen Urlaub rund um das Pferd und für die ganze Familie.

Lesen Sie auch:

Von Juliane Lange