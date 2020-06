Sommerzeit ist Reisezeit. Diese Gewissheit war durch die Corona-Pandemie in Zweifel geraten. Doch wurden die Reisebeschränkungen in Deutschland noch vor den Ferien gelockert. Aber Urlaub 2020 ist anders - auch für Minister.

Urlaubszeit in MV – auch für die Minister: So planen Manuela Schwesig, Harry Glawe und Co. ihren Sommerurlaub in Corona-Zeiten Quelle: dpa; Montage: RND