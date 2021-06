Rostock

Egal, ob für Einheimische oder Touristen: Wer in diesem Jahr keine Lust auf ein gewöhnliches Hotel und eine Ferienwohnung hat, für den gibt es in Mecklenburg-Vorpommern einige spannende Alternativen, die die gemeinsame Urlaubszeit unvergesslich machen. Die OSTSEE-ZEITUNG hat sieben ungewöhnliche Unterkünfte zusammengestellt.

Eine Nacht im Schweriner Zoo: Schlafen bei den Bären

Diese Nächte werden zum Abenteuer für die ganze Familie. Ein 40 Quadratmeter großes und gemütliches Baumhaus mitten im Schweriner Zoo bietet sechs Personen Platz zum Schlafen. Die Nachbarn? Nasenbären und Rückenstreifen-Kapuziner.

Baumhaus für Übernachtungen im Zoo Schwerin Quelle: Zoo Schwerin

Und wenn alle Besucher den Zoo verlassen müssen, haben Übernachtungsgäste die Möglichkeit, den Tieren noch bei einer Abendsafari gute Nacht zu sagen.

Der Pauschalpreis pro Nacht inklusive Miete für das Baumhaus und Zooeintritt für alle Übernachtungsgäste beträgt 300 Euro.

Das Wasser direkt vor der Nase: Ferien im Hausboot

Näher am Wasser geht nicht: Im Baltic Sea Resort in Kröslin können Urlauber ihre Ferien entweder in geräumigen schwimmenden Wohnungen oder direkt auf Hausbooten im Hafen verbringen.

Die schwimmenden Ferienwohnungen bieten bis zu acht, die Hausboote bis zu sechs Personen Platz. Sie verfügen beide unter anderem über eine Sonnenterrasse beziehungsweise ein Sonnendeck mit Grill, wo der Abend mit Panorama-Blick auf den Sonnenuntergang perfekt ausklingt.

Eine Nacht im Hausboot gibt es ab 109 Euro pro Schiff. Eine Übernachtung im schwimmenden Haus ab 139 Euro pro Unterkunft.

Einzigartiges Erlebnis: Schlafwürfel im Autohaus

An mehreren Standorten in Mecklenburg-Vorpommern bietet die Firma „sleepero“ Familien eine Übernachtung, bei der die Gäste den jeweiligen Ort hautnah und vor allem ganz für sich allein erleben können.

Zum Beispiel an Deck des Museumsschiffs in Rostock: Mit Blick auf die Ostsee und den Überseehafen können die Übernachtungsgäste das große Schiff von Bug bis Heck ausführlich erkunden und in der Kombüse lecker essen. Im Preis inklusive ist der herrliche Blick auf Sonnenauf- und Untergang.

Auf dem Traditionsschiff im Rostocker Iga-Park steht ein Sleeperoo-Schlafwürfel für besondere Übernachtungen. Quelle: Martin Börner

Auch für Autofans ist etwas dabei: Im Autohaus Brinckmann in Güstrow wurde zwischen Kombis und Sportwagen ebenfalls ein Schlafwürfel aufgebaut. Wer will, kann sich sogar den Lieblingsfilm auf großer Leinwand anschauen und hat das Autokino dabei ganz für sich allein. Eine Übernachtung gibt es für drei Personen ab 130 Euro. Im Preis inbegriffen ist die Übernachtung sowie eine Überraschungsbox mit Snacks und Getränken.

Neben Störchen und Affen im Vogelpark Marlow schlafen

Im Vogelpark Marlow gibt es gleich mehrere coole Übernachtungsmöglichkeiten. Quelle: Frank Söllner

Ein ganz besonderes Schlaferlebnis wartet im Vogelpark Marlow. In Baumhäusern verbringen die Gäste ihre Nacht zwischen Emus und Papageien und mit herrlichem Blick auf die Gehege des Parks. Ohne Wände und mit Dusche unter freiem Himmel ist ein wahres Naturerlebnis vorprogrammiert. Die Baumhütten und -höhlen gibt es in verschiedenen Größen. Bis zu acht Personen können hier Platz finden.

Zusätzlich zur Übernachtung kann man eine „Schläfer- und Frühaufstehertour“ buchen und ist damit hautnah bei den Fütterungen der Alpakas, Kängurus, Emus und Affen dabei. Zwischen 90 und 250 Euro kostet eine Nacht pro Hütte.

Alles paletti – in Karls Upcycling Hotel

Alles Paletti, Karls Upcycling Hotel in Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen bei Rostock Quelle: karlsf

Betten aus Holzpaletten, Lampen aus Limo-Flaschen und Kleiderstangen aus alten Kochlöffeln: In Karls Upcycling Hotel „Alles Paletti“ in Rövershagen schlafen die Gäste in gemütlichen und einzigartig eingerichteten „Schatzkisten“ mit über 50 Upcycling-Gegenständen.

Die Fensterscheiben sind aus ausrangierten Karls Marmeladengläsern geschmolzen, der Holzschlitten wird zum Handtuchhalter, eine Kabeltrommel dient als Schreibtisch: Ein Übernachtungserlebnis, das Jung und Alt so schnell nicht vergessen werden.

Im Preis inklusive ist ein Tagesticket für das Erlebnis-Dorf. So wird es den Besuchern auch tagsüber garantiert nicht langweilig. Eine Übernachtung im „Alles paletti“ gibt es für zwei Personen ab 80 Euro pro Nacht.

Im Schlaf-Fass am Plauer See die Natur genießen

Im Herzen der Mecklenburger Seenplatte stehen 16 Holzfässer, die darauf warten, Urlaubern eine kuschlige und einzigartige Übernachtungsmöglichkeit zu bieten. Jedes Fass kann zwei Menschen beherbergen und jeder Schlafplatz verfügt über eine eigene Terrasse, von der man den Blick auf den Plauer See genießen kann. Soll der Familienhund auch mitkommen, wird dem Vierbeiner sogar sein eigenes kleines Holzfass zum Schlafen geboten. Eine Nacht für zwei Personen gibt es ab 45 Euro.

Traktor, Ponys, Lagerfeuer: Bauernhof-Feeling auf Golchener Hof

Ponyreiten auf dem Golchener Hof - Urlaub für Familien Quelle: privat

Auf dem Golchener Hof erleben die Gäste den Alltag auf einem Bauernhof hautnah mit. Traktorfahren, Tiere füttern, Ponyreiten: Ein ultimatives Hofabenteuer für Groß und Klein. Ab dem 18. Juni öffnet das Hotel wieder seine Türen für Urlauber.

Wer Lust hat, bekommt als Familie während des Urlaubs seine eigene Hofaufgabe zugeteilt, wie zum Beispiel das tägliche Füttern der Hasen.

Aber auch einfach nur Relaxen ist auf dem Golchener Hof wunderbar möglich: Ob am Naturbadeteich oder auf den Sonnenterrassen: Auf dem idyllischen Gelände des Landguts in Golchen kann jeder dem Alltagsstress entfliehen. Eine Übernachtung plus Halbpension gibt es ab 132,50 Euro pro Person.

Von Franziska Weiß