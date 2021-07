Endlich wieder Strandwetter in MV: Urlauber wie Einheimische zieht es jetzt in die Sonne. Dabei unterschätzen viele die Gefahr der UV-Strahlung. Das zeigen Zahlen, wonach immer mehr Menschen an Hautkrebs erkranken. Der Rostocker Dermatologe Prof. Steffen Emmert sagt, worauf unbedingt geachtet werden sollte.