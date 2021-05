Rostock

Der Landestourismusverband appelliert an die Hoteliers und Ferienwohnungsvermieter in MV, in der bevorstehenden Saison auf größere Preiserhöhungen zu verzichten. „Es ist eine Gratwanderung“, sagt Geschäftsführer Tobias Woitentdorf.

„Die Unternehmen wollen ihre Verluste der letzten Monate ausgleichen und müssen dafür Geld verdienen.“ Allerdings dürften die Erwartungen der Urlauber nicht überstrapaziert werden. „Nach oben ist der Himmel nicht offen“, sagt Woitendorf. Andernfalls könnte das Land dauerhaft Gäste verlieren.

Elf Prozent plus im August

Doppelzimmerpreise von 200, 300 Euro und mehr sind in den Ostseebädern Warnemünde, Binz und Heringsdorf auf den Buchungsportalen für Juli und August keine Seltenheit – allerdings überwiegend für Häuser der ersten Reihe.

Nach einer Untersuchung des Vergleichsportals Idealo und des Statistikanbieters Statista kletterten im August 2020 die Hotelpreise im bundesweiten Durchschnitt um elf Prozent, trotz gesunkener Nachfrage und teils starken Preisrückgängen in den Nicht-Ferienregionen. Für den Oktober meldete Idealo in MV in beliebten Ostseebädern einzelne Ausschläge nach oben bei den Hotelzimmerpreisen von mehr als 50 Prozent.

Preise wie im Vorjahr

Für dieses Jahr erwartet der Landestourismusverband ein ähnliches Niveau wie 2020. Bislang sind knapp zwei Drittel der Quartiere ausgebucht. Dass für Restplätze vereinzelt höhere Preise aufgerufen werden, ist laut Woitendorf normal: „Flugtickets und Bahnkarten verteuern sich ja ebenfalls mit einem knapper werdenden Angebot.“

Der Verband der Ferienwohnungseigentümer geht von „leichten Preisanpassungen hier und da“ aus, so Sprecher Daniel Rousta. Steigerungen von zehn Prozent und mehr ließen sich am Markt aber nicht durchsetzen, das zeigten Reaktionen von Stammgästen.

Hohe Extra-Kosten

Neben den Einnahmeausfällen der vergangenen Monate belasten die Vermieter hohe Kosten für die Umsetzung von Hygieneauflagen. „Die Anforderungen an die Reinigung sind deutlich gestiegen. Wir geben die damit verbundenen Mehrkosten nur zum Teil an unsere Kunden weiter“, sagt Rousta, der selbst eine Ferienwohnung in Rerik (Landkreis Nordwestmecklenburg) vermietet.

„Die Nachfrage ist enorm hoch, deswegen steigen auch die Preise“, sagt eine Sprecherin der DSR Hotel Holding, die unter anderem das aja-Ressort in Warnemünde betreibt. Die Erhöhungen fielen aber „moderat und vorsichtig“ aus. Einen extra „Corona-Aufschlag“ werde es nicht geben.

Ruckelstart in MV

„Wir planen keine Preiserhöhungen, trotz der riesigen Defizite der letzten Monate“, sagt Tino Leipold, Geschäftsführer der Bernsteinreiter-Erlebnisreiterhöfe in Barth und Hirschburg (Vorpommern-Rügen).

Die Branche ist von dem Ruckelstart der Feriensaison in MV überrascht worden. „Erst mussten wir alle Buchungen bis zum 14. Juni stornieren, jetzt dürfen wir doch ab diesen Freitag vermieten. Das versteht niemand mehr“, sagt die Buchungsmitarbeiterin eines größeren Unternehmens aus Vorpommern.

„Alle anderen Bundesländer haben das geschmeidiger hinbekommen als MV“, sagt Ferienwohnungsverbandschef Rousta. Die Saison werde trotzdem gut, ist er überzeugt: „Spätestens ab dem 4. Juni, wenn Urlauber aus anderen Bundesländern kommen dürfen, brummt es.“

Von Gerald Kleine Wördermann