Rostock

Ab Freitag (28. Mai) gibt es wöchentlich das Ostsee-Update von der OZ. Dafür können Sie sich bereits jetzt für den Newsletter rund um die Urlaubsregion MV anmelden. Damit erhalten Sie die wichtigsten News pünktlich zum Tourismusstart in MV. Das Angebot ist völlig kostenlos – auch ohne Abo sind die wichtigsten Nachrichten darin frei lesbar.

Regeln, große Bauprojekte, Ausflugstipps, Porträts oder Tragödien – wir liefern Ihnen regelmäßig Informationen für Ihren Urlaub in unserer Küstenregion. Und das größtenteils kostenlos.

Der Newsletter richtet sich an Einheimische und Urlauber. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist sich anzumelden und schon bekommen Sie den Newsletter pünktlich jede Woche in Ihr Postfach geschickt. Ein Abo ist nicht nötig – wer aber doch damit liebäugelt, bekommt als Ostsee-Update-Leser besonders attraktive Angebote.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum Start des Newsletters am Freitag verlost die OZ unter den ersten Abonnenten zwei Amazon-Gutscheine im Wert von je 50 Euro. Mitmachen lohnt sich!

Von OZ