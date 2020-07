Urlaub in MV: Steigen wegen Corona nun die Hotelpreise an der Ostseeküste?

Rostock

Erst mussten die Hotels in Mecklenburg-Vorpommern wegen der Corona-Pandemie schließen, dann kam die 60-Prozent-Regelung und die Versicherungen wollten auch nicht zahlen. Seit 15. Juni dürfen die Hotels wieder voll belegt werden. Die Hygienevorschriften müssen aber weiterhin eingehalten werden. Viele befürchten, dass die Preise dadurch stark ansteigen.

Die Dehoga in MV geht davon aus, dass es leichte Erhöhungen bei den Hotelpreisen gibt. Der Präsident des Verbandes, Lars Schwarz, gibt aber zu bedenken: „Ein Großteil der Buchungen ist bereits vor einem halben bis einem ganzen Jahr von Stammgästen getätigt worden.“ Da sei von Corona noch keine Rede gewesen. Schwarz zufolge werden Preiserhöhungen in der Regel am Anfang des Jahres für das gesamte Jahr festgelegt.

Anschaffungen für Corona-Maßnahmen werden einkalkuliert

„Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass der ein oder andere eine Kalkulation wegen der gestiegenen Kosten für die Umsetzung der Corona-Maßnahmen vornimmt“, meint der Präsident des Verbands. So würden einige Hotels auch die Anschaffung von Desinfektionsmittel, Plexiglasscheiben und Aufkleber in ihre Preise mit einkalkulieren.

Wenn in Portalen, wie zum Beispiel bei booking.com, Restzimmer angeboten werden, können diese aufgrund der Kurzfristigkeit auch mal günstiger oder teurer sein, wie Schwarz erklärt. Dabei sind wie jedes Jahr die Preise in der Hauptsaison, vor allem in der Ferienzeit höher als im Winter. „Wir wollen mit Fingerspitzengefühl und Augenmaß entscheiden, und wenn es sein muss, können Preiserhöhungen vorgenommen werden“, so der Dehoga-Präsident.

Urlaub auf Rügen bis zu 36 Prozent teurer

Das Urlaubsportal kurzurlaub.de hat auf Nachfrage der OZ Auskunft über die Preisveränderungen in den beliebten Tourismusregionen in MV gegeben. Die Daten ergeben sich aus den ihnen aktuell vorliegenden Buchungen des Portals im Vergleich zum Vorjahr. Der Aufenthalt an der Ostseeküste wird demnach in diesem Juli um 7 Prozent teurer als 2019, im August sind es 6 Prozent. Auf Usedom muss in diesem Monat fast ein Viertel des Preises mehr gezahlt werden als im Jahr zuvor. Im August sind es dagegen 17 Prozent mehr. Die größten Schwankungen gibt es aber auf der Insel Rügen. Dorthin sollte am besten noch im Juli gereist werden. Da ist der Urlaub sogar ein wenig günstiger als im Jahr davor. Wer aber im August auf Rügen übernachten möchte, zahlt dann bis zu 36 Prozent mehr als im vergangenen Jahr.

Reisewünsche gehen in Richtung Heimat

Da viele Reiseziele wegen der Corona-Krise wegfallen, ist der Urlaub an der Ostseeküste besonders gefragt. Auch das Reiseportal booking.com bestätigt, dass sich „der Fokus der Reisewünsche in Richtung Heimat verlagert“, wie es in einer Mail des Unternehmens heißt.

Vor allem seien die Küstenorte Binz und Warnemünde hoch im Kurs. Auch das Ostseebad Sellin, Kühlungsborn und Heringsdorf stehen dem Portal zufolge trotz der Corona-Pandemie ganz oben auf der Wunschliste der Deutschen für Inlandsreisen.

Hotelkapazität noch nicht erreicht

Aber auch wenn viele Einheimische in diesem Jahr an der Ostsee Urlaub machen wollen, ist die Kapazität der Hotels bei Weitem noch nicht erreicht. Dehoga-Präsident Schwarz zufolge sei das Gegenteil der Fall. „Die Hotelauslastung liegt aktuell bei etwa 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, sagt er. Zwar seien die Touristen-Hotspots in bester Lage meist als Erstes ausgebucht, aber vor allem in zweiter, dritter Reihe oder im Binnenland gebe es noch genügend Kapazitäten. „Dass es an den Stränden so voll ist, das konnten wir in den Hotels bis jetzt noch nicht feststellen“, meint Schwarz.

Der Verband hofft auf weitere Lockerungen im Hotelgewerbe. Schwarz zufolge seien das Frühstück und das Abendbrot noch ein Problem. Denn bislang war ein Buffet nicht möglich. Ab 10. Juli soll dies aber wieder erlaubt sein. Um sich an die Vorschriften zu halten, müssten einige Hotels zwei Frühstücksdurchläufe gestalten. Fehlt dafür das Personal, ist die Auslastung erreicht, obwohl es noch freie Zimmer gibt. Wie Schwarz berichtet, haben die Hotels dafür jetzt neue Konzepte eingereicht und hoffen, dass diese vom Land akzeptiert werden.

Von Gina Henning