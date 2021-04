Rostock

Der Corona-Lockdown scheint kein Ende zu nehmen, seit einem halben Jahr sind Hotels und Ferienhäuser geschlossen. Mit Blick aufs Land sind die Aussichten auf Erholung für mindestens vier Wochen vom Tisch.

In MV gelten seit vergangenem Montag verschärfte Corona-Maßnahmen bis eine Woche vor dem Pfingstwochenende am 23. und 24. Mai. Leser sehen Verbote touristischer Angebote teilweise kritisch, hinterfragen die aktuell geltende Maßnahmen.

„Nicht alles stellt eine Gefahr dar“

Annett Fischer-Stephan etwa notiert: „Nach den Entwicklungen der letzten Zeit, inklusive der Tatsache, dass man in andere Länder in den Urlaub fliegen kann, empfinde ich es schon regelrecht als Frechheit, überhaupt infrage zu stellen, ob Urlaub im Sommer 2021 in Deutschland wieder möglich ist. Nicht alles stellt überhaupt nur ansatzweise eine Gefahr dar (zum Beispiel Ferienwohnungen, -häuser). Auch alle anderen haben gute und funktionierende Hygienekonzepte entwickelt.“

Manfred Steckelbach unterstreicht das Gesagte: „Besitzer von Ferienwohnungen, Ferienhäusern und Hotels haben bewiesen, dass sie durchführbare Hygienekonzepte haben.“ Gleichzeitig gibt Steckelbach zu bedenken: „Die Landesregierung hat jahrelang nur auf den Tourismus gesetzt, sich Millionen gut zahlende Urlauber ins Land geholt, aber die Infrastruktur nicht dementsprechend ausgebaut. Die Krankenhäuser sind lediglich auf die Einwohner ausgerichtet. Vielleicht sollte man einen Blick in andere Ferienländer werfen.“

Leser haben gute Erfahrungen im Urlaub an der Küste gemacht

Petra Siebentritt erinnert: „Letztes Jahr brauchte man keine Impfung oder einen Test, da reichten die ganz normalen Hygienemaßnahmen, und es funktionierte super.“ Bärbel Runge habe im letzten Jahr gute Erfahrungen in puncto Urlaub an der Küste gesammelt. „Bei wem soll man sich in einer Ferienwohnung anstecken? Wir sind Menschenmassen aus dem Weg gegangen und haben nur die Außengastronomie genutzt, waren zudem sehr vorsichtig.“

Gaby Häner-Gruber bleibt skeptisch: „Solange die Notbremse vorsieht, ab einer Inzidenz von 100 alles zu schließen, würde ich nichts mehr buchen wollen. Da sitzt man die ganze Zeit auf dem Schleudersitz. Das kann sich wöchentlich ändern, und dann wirst du als Tourist erneut des Landes verwiesen.“ Für Alexander Sperling würde ein Urlaub nur Sinn machen, „wenn Unterkünfte und Gastronomie gleichzeitig öffnen“ dürften.

„Touristen können schon mal für die Saison 2024 buchen“

Mirko Schneider verweist mit Blick auf die Schweiz, dass ein „komplettes Runterfahren nicht alternativlos ist“ und führt aus: „Die Schweiz hat es geschafft, Hotels inklusive Hotelrestaurants während der ganzen Zeit für Touristen aus dem In- und Ausland weitestgehend offen zu halten. Skigebiete waren und sind offen (sofern die Saison jetzt nicht vorbei ist). Die Außenbereiche von Restaurants und Cafés sind wieder geöffnet. Die Fallzahlen sind vergleichbar mit denen in Deutschland. Das heißt für mich: Es gibt funktionierende Konzepte für Tourismus auch während Corona.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mirko Oberfeld setzt hinzu: „Bei dem Hü und Hott unserer Regierung können die Touristen schon mal für die Saison 2024 buchen. Vorher wird es eh nichts. Mal abgesehen davon, dass sich Mecklenburg-Vorpommern derzeit auch richtig gastunfreundlich zeigt, würde Urlaub auch nur bedingt Spaß machen. Ausbaden müssen diese Kette von Entscheidungsfehlern leider dann die Menschen, die vom Tourismus und angrenzenden Branchen leben.“

„Und dann kommt der nächste Lockdown“

Reinhard Schmidt sieht es so: „Von Weihnachten zu Ostern hangeln. Von Ostern zu Pfingsten und dann ist schon wieder Weihnachten. So hat man immer ein Ziel vor Augen.“ Simon Vogt übt daran Kritik, dass „noch nicht mal die Kitas und Schulen auf seien, geschweige denn Konzepte und Perspektiven für Kultur und Bildung vorlägen, aber Hauptsache das Konzept für die Touris steht. Es ist so traurig, wie das Wohl der Kleinsten immer hinten anstehen muss.“

Danni Habichauch findet gar: „In Zeiten von Pandemien sollten gar keine Touristen an die Strände dürfen“, da sich eh keiner an Regeln halte, so Habichauch. „Und dann kommt der nächste Lockdown. Hurra.“

Lea Gerwina ist überzeugt, dass „bis Pfingsten Portugal, Italien, Griechenland und Spanien (weitere Länder folgen) öffnen. Also werden wohl viele dort in den Urlaub fahren. Deutschland verharrt ja lieber im Dauerlockdown. Und auch Frankreich öffnet trotz hoher Inzidenzen“, merkt Gerwina kritisch an.

Von Juliane Lange