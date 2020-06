Urlaub in MV: Touristenansturm am Samstag bleibt aus

Rostock/Stralsund

Volle Strände, volle Straßen und trotzdem sonnige Gemütlichkeit: Obwohl auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern am Samstag deutlich mehr Autos in Richtung Seen und Küste unterwegs waren, war der Andrang gut zu bewältigen. „Wir sind da ganz unaufgeregt. Ansturm trifft es nicht richtig. Das ist das, was man Sommer für Sommer erlebt, wenn die Menschen in die Urlaubsregionen aufbrechen“, sagte Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbands Mecklenburg-Vorpommern, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Dabei gebe es auf den Straßen logischerweise auch Nadelöhre und es entstünden Staus.

Abstandsregeln weitgehend eingehalten

An den Stränden und in den Urlaubsorten hätten sich zudem weitgehend alle an die coronabedingten Abstands- und Einreiseregeln gehalten. „Wir haben einen Bäderdienst im Dienst. Wir haben bis jetzt keine Meldungen bekommen“, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Neubrandenburg.

Dass nun aufgrund der Corona-Lockerungen mehr Gäste ins Land kämen, sei indes ein Trugschluss. Tagesbesucher aus anderen Bundesländern dürfen beispielsweise nicht einreisen, zudem seien die Kapazitäten in den Hotels, Pensionen und auf den Campingplätzen coronabedingt auf etwa 80 Prozent verringert. „Wir haben insgesamt durch die Begrenzungen eine geringere Zahl an Menschen im Land“, sagte der Verbandschef dazu.

Bis zu 400.000 Übernachtungsgäste erwartet

Er rechnete an diesem Wochenende mit etwa 350 000 bis 400 000 Übernachtungsgästen, die Beherbergungsbetriebe seien damit weitgehend ausgelastet und würden das auch den Sommer über bleiben. „Im Regelfall würden dann noch bis zu 200 000 Tagestouristen kommen und die kommen nun eben nicht.“

Für die Hotels, Gaststätten und Ferienwohnungsanbieter des Landes sei der Start der Sommerferien wichtig, wobei deshalb „die Anspannung im Tourismus noch nicht weg“ sei. Ein Viertel der Betriebe sei noch immer in seiner Existenz gefährdet.

Keine Grenzkontrollen

Mecklenburg-Vorpommern setzt bei der Öffnung für den Tourismus auf einen behutsamen Start, um eine Nachvollziehbarkeit der Kontakte im Corona-Fall gewährleisten zu können. Grenzkontrollen gibt es nicht, stichprobenartige Kontrollen in den Urlaubsorten dagegen schon. Wer dann keine Buchung vorweisen kann, muss mit Sanktionen rechnen. Touristen aus Risikogebieten wie den Kreisen Gütersloh und Warendorf in Nordrhein-Westfalen müssen zudem einen maximal zwei Tage alten, negativen Corona-Test vorweisen. Der Polizei zufolge mussten zumindest im östlichen Mecklenburg-Vorpommern deshalb keine Urlauber wieder nach Hause geschickt werden. „Davon habe ich bis jetzt noch nichts gehört“, sagte ein Sprecher dazu.

Ferienstart in sechs Bundesländern

Die wichtigsten Ziele sind die Badeorte an der Ostseeküste und die Mecklenburgische Seenplatte. An diesem Wochenende hatten in sechs Bundesländern die Sommerferien begonnen. Das Wetter war am Samstag anfangs noch vielerorts sonnig und heiß. Am späteren Nachmittag vertrieben dann Wolken und Donner in der Ferne viele Urlauber aus ihren Strandkörben. Für den Abend hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für vereinzelte Regionen im ganzen Norden Schauer und schwere, teils unwetterartige Gewitter vorausgesagt.

Von dpa/RND