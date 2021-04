Rostock

Nach dem verpassten Ostergeschäft setzt die Tourismusbranche in MV ihre Hoffnungen jetzt auf Pfingsten. Nach dem ersten Corona-Lockdown 2020 war Pfingsten ebenfalls der Neustart für ein am Ende noch einigermaßen erfolgreiches Sommergeschäft. Das könnte sich in diesem Jahr wiederholen, hofft Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbands. „Pfingsten kann der Startschuss für eine gute Saison sein.“

Im vergangenen Jahr durften am Himmelfahrtswochenende zunächst Einheimische in MV Urlaub machen, bevor dann zehn Tage später zum Pfingstfest alle Urlauber kommen durften – unter Einhaltung strenger Hygiene- und Abstandsregelungen. „Ich hätte nichts dagegen, wenn wir dieses Stufenmodell noch einmal auflegen“, so Woitendorf. In diesem Jahr fällt das lange Himmelfahrtswochenende auf die Zeit vom 13. bis 16. Mai, das lange Pfingstwochenende geht vom 21. bis 24. Mai.

Hohe Erwartungen in der Branche

Diese beiden Wochenenden sind für die Hotels oder Campingplätze in MV der Saisonhöhepunkt im gesamten ersten Halbjahr – noch wichtiger als Ostern. In den vergangenen Jahren verzeichneten sie in dieser Zeit siebenstellige Übernachtungszahlen. „Wir wollen uns gar nicht vorstellen, was passiert, wenn das in diesem Jahr nicht klappt. Die Erwartung der Branche ist, dass wir diese Chance nicht verspielen“, betont Woitendorf.

Der Startschuss wäre auch wichtig, um die Branche aus dem langen Corona-Winterschlaf zu holen. So hätte sie bis zum Sommer Zeit, die Abläufe unter Corona-Bedingungen einzuüben – inklusive Teststrategie, die letztes Jahr noch keine Rolle gespielt hatte. „Ein gleitender Übergang in den Sommer ist besser als ein Kaltstart“, so Woitendorf.

Befürwortung eines harten Lockdowns

Bei Testen will der Verbandschef, der gerade von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zum Test-Koordinator für die gesamte Wirtschaft in MV ernannt wurde, auch die Kurverwaltungen und Tourismuszentralen einbeziehen. „Sie könnten als Testorte für Schnelltests oder begleitete Selbsttests fungieren, von denen aus die Urlauber anschließend direkt zu ihren Unterkünften gehen können.“ Entsprechende Gespräche liefen bereits.

Um Pfingsten öffnen zu können, würde die Branche auch vorher noch einmal einen harten Lockdown befürworten, damit die Infektionszahlen bis Mai so weit gedrückt werden können, dass Lockerungen möglich werden. „Lieber jetzt noch einmal einen harten Schnitt“, sagt Woitendorf. „Wir hätten dadurch keinen Schaden, weil die Hotels und Gaststätten ja ohnehin zu sind“, räumt er ein, „und es würde die Chancen auf einen Neustart zu Pfingsten deutlich erhöhen.“

Der Vorbuchungsstand für Himmelfahrt und Pfingsten gibt jedenfalls schon mal Anlass zur Hoffnung: „Für den Mai liegen wir schon jetzt bei über 45 Prozent. Das ist mehr als im langjährigen Durchschnitt“, zitiert Woitendorf aus einer Branchenumfrage. Die tatsächliche Auslastung könnte dann bei etwa zwei Drittel liegen. Das wäre dann ebenfalls mehr als in den vergangenen Jahren.

Von Axel Büssem