Ahlbeck/Swinemünde

Am deutsch-polnischen Grenzübergang in Ahlbeck herrscht Hochbetrieb. Viele Radfahrer nutzen den neuen Radweg entlang der Hauptzufahrt Wojska Polskiego, um in die Swinemünder Innenstadt zu kommen. Fußgänger sind auf der gegenüberliegenden Seite in Richtung Grenzmarkt unterwegs, während polnische Kutscher auf deutsche Fahrgäste warten. Der Grenzverkehr läuft.

Dabei hat Polen die Regeln für die Einreise aus Deutschland größtenteils verlängert, wie auf der Seite des Auswärtigen Amtes informiert wird. Bis mindestens 31. August müssen Menschen bei der Einreise einen negativen Corona-Test auf Englisch oder Polnisch vorzeigen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Andernfalls gilt weiterhin eine 10-tägige Quarantänepflicht.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen, was Sie jetzt bei einem Besuch in Polen beachten sollten.

Wie ist die Testpflicht geregelt, wenn ich einen Tagesausflug mache?

Derzeit gilt die Testpflicht für ungeimpfte Personen. Der Test (PCR oder Antigen, keine Selbsttests) muss 48 Stunden vor Überschreiten der Grenze ab dem Zeitpunkt des Testergebnisses durchgeführt werden. Der Test ist bei Genesenen nicht erforderlich, die die Isolation spätestens sechs Monate vor dem Grenzübertritt abgeschlossen haben. Diese Personen müssen ein Dokument über die Isolation oder den Krankenhausaufenthalt in polnischer oder englischer Sprache vorlegen.

Wer darf ohne Test nach Polen?

Personen, die mit einem in der EU zugelassenen Präparat geimpft sind, können ohne Test einreisen. Außerdem müssen seit der Impfung mindestens 14 Tage vergehen. Sie müssen einen Impfausweis in Polnisch oder Englisch vorlegen. Dazu kommen Personen, die aus dienstlichen und beruflichen Gründen die Grenze überqueren müssen.

Müssen meine Kinder einen Test vorlegen?

Nein. Seit 12. Juni 2021 sind Kinder (bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres) von der Test- und Quarantänepflicht befreit, wenn sie in Begleitung von Erwachsenen einreisen, die bei der Einreise ein negatives Covid-19-Testergebnis vorzeigen können bzw. einen Impfnachweis gegen Covid-19 besitzen.

Wie wird auf polnischer Seite kontrolliert?

Es gibt keine Grenzkontrollen, aber der Grenzschutz oder die Polizei können stichprobenweise im ganzen Land Kontrollen durchführen.

Was passiert, wenn ich ohne Test in Polen erwischt werde?

Liegt kein Test oder Dokument vor, das die Impfung oder Genesung bestätigt, schickt der Grenzschutzbeamte die Person in eine obligatorische Quarantäne. Es gibt keine Strafe. Das Bußgeld wird bei Verstößen gegen die Quarantäne fällig. Es kann zwischen 5000 und 30 000 Złoty liegen.

Viele Touristen nutzen die Europapromenade, um von Deutschland nach Polen zu gelangen. Quelle: Henrik Nitzsche

Wie wird in Polen die Quarantäne umgesetzt?

Derjenige muss eine Wohnung mieten und sich beim Grenzschutz melden, der auch die Einhaltung der Quarantäne überprüft. Die zehntägige Quarantäne kann durch ein negatives Testergebnis frühzeitig beendet werden.

Wo kann ich mich in Swinemünde testen lassen?

Am Fährterminal (Dworcowa Straße 1, Insel Wolin) gibt es die Möglichkeit eines Tests in einem Krankenwagen (Öffnungszeiten: 6 - 22 Uhr). Preis 150 Zloty. Wartezeit auf das Ergebnis: 15 Minuten. Hotline: 696-802-801. Das Angebot gibt es auch im Krankenhaus (Mieszka-Straße 1, Container neben dem Labor). Der Antigentest ist täglich von 10 - 11 Uhr möglich. Wartezeit: eine Stunde. Preis: 80 Zloty. Hier ist auch ein PCR-Test möglich. Kosten: 400 Zloty. Wartezeit: 24 Stunden. Geöffnet von Montag bis Freitag von 8 -10 Uhr.

Wie sind die aktuellen Corona-Zahlen in Swinemünde?

Die letzten Infektionen in Swinemünde wurden am 17. Juni bestätigt. Es waren zwei Personen. Insgesamt wurde im Juni bei fünf Personen das Coronavirus diagnostiziert. Drei Menschen starben. Ab dem 15. Juni hat das Swinemünder Krankenhaus die Bettenzahl der mit Coronavirus infizierten Personen reduziert. Derzeit sind es vier, zwei mit Beatmungsgeräten. Außerdem gibt es in der Notaufnahme vier Betten für Patienten mit Verdacht auf eine Sars-Cov-2-Infektion.

Muss ich bei der Einreise von Polen nach Deutschland etwas beachten?

Weil die Corona-Zahlen im Land niedrig sind, gilt Polen seit Ende Mai nicht mehr als Risikogebiet. Deutschland verlangt daher bei der Einreise aus Polen weder einen negativen Test noch Impfnachweise oder Quarantäne.

Von Radek Jagielski und Henrik Nitzsche