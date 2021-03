Rügen

Der digitale Impfpass, so viel steht fest, wird kommen. Mit ihm soll das Reisen innerhalb der EU wieder möglich werden. Zuletzt hatten sich Gastronomen und Hoteliers von der Insel Rügen kontrovers zur Einführung eines solchen Dokuments geäußert.

Immer wieder geht es in der Debatte um diese beiden Pole: Handelt es sich um Privilegien für all jene Geimpfte, die früher als andere, die noch nicht die Chance einer Immunisierung hatten, reisen dürfen oder schlicht um die Rückgabe von Grundrechten?

„Nur, wenn jeder die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen“

Kathrin Krausche betont: „Um irgendwann wieder ein normales Leben führen zu können, geht es nur über die Immunisierung.“ Reisen mit Impfpass könne Krausche etwas abgewinnen, aber: „Natürlich geht das jedoch erst, wenn jeder die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen.“

So sieht es auch Susanne Rüge: „Solange nicht alle die Chance haben, eine Impfung zu erhalten, ist das ein absolutes No-Go. Man kann sich ja testen lassen, bevor man in den Urlaub fährt. Man wird sehen, wie sich jetzt die Zahlen entwickeln, zum Beispiel in Rostock, wo nun alles auf hat. Aber man kann nicht auf Dauer im Lockdown bleiben, wenn die Risikogruppen geschützt sind. Es muss auch noch andere Konzepte geben“, mahnt Rüge an.

„Junge Menschen dürfen dann erst 2023 wieder reisen“

Johanna Starke fürchtet: „Bei dem Impftempo dürfen dann wir jungen Menschen erst wieder im Jahr 2023 reisen.“ Hier ergänzt Sabine Grubert: „Ich denke, wenn 90 Prozent der Deutschen ein Impfangebot erhalten haben, dann könnte ich das vielleicht nachvollziehen. Aber ich werde laut Liste vorerst noch nicht geimpft. Das hieße, dass ich, wenn das in dem Tempo weitergeht, dieses Jahr nicht in den Urlaub könnte.“

Und Anja Behnke setzt hinzu: „Da fühle ich mich diskriminiert. Ausgesperrt im eigenen Land.“ Jens Hagen verfolgt folgende Strategie: „Na dann geht es dort in den Urlaub, wo ich keine Impfung brauche. Diese Orte wird es geben, weil die Branche lange ohne Einnahmen war und jeden Gast braucht.“ Katrin Jordan fragt an dieser Stelle: „Was bringt mir Urlaub im eigenen Bundesland? Nein, ich möchte in ein anderes Bundesland reisen und Urlaub machen.“

„Corona ist kein Witz“ – Blick nach Brasilien

Dem Vorwurf einer dann sich entwickelnden Zweiklassengesellschaft, die sich in Geimpfte und Nichtgeimpfte aufteilt, begegnet Liz Nm wie folgt: „Impfen oder nicht impfen hat damit nichts zu tun. Auch dann nicht, wenn sich Impfgegner angesprochen fühlen. Es ist die Entscheidung jedes Einzelnen. Freie Entscheidung.“

Die Leserin ist überzeugt, dass künftig viele Geimpfte keine Lust hätten, sich Ungeimpfte ins Haus zu holen, so notiert sie es. „Corona ist kein Witz.“ Es reiche der Blick nach Brasilien. „Da kann Corona munter mutieren. Irgendwann gibt es eine Mutante, gegen die kein Kraut gewachsen ist.“

„Jetzt und gleich muss gehandelt werden“

Nadine Wagner meldet Zweifel an: „Ja, genau, überrennt die Geschäfte, Parks, Museen ... Dass die ganzen Angestellten noch nicht geimpft sind, daran denkt keiner. Was bringt das denn bitte? Wie erklärt man so was? Ich denke, es weiß noch keiner, ob die Impfung mich und andere dann auch weiterhin schützt.“

Julia Dau vermutet: „Für die paar Leute, die geimpft sind, lohnt es nicht, Hotels aufzumachen. Und davon fallen die über 80-Jährigen aus den Pflegeheimen wohl auch noch weg.“ Gudrun Potratz fügt mit ihrem Appell an die Politik noch grundsätzlich hinzu: „Es wurde viel zu viel geredet. Jetzt und gleich muss gehandelt werden. Wer im Ausland den Urlaub möglich macht, der muss bei uns auch den Urlaub stattfinden lassen.“

Von Juliane Lange