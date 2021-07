Rostock

Mitten in der Urlaubszeit wird hitzig über die Frage diskutiert, ob nur noch Geimpfte und Genesene reisen dürfen. OZ-Leser sind sich in der Frage uneins.

Roland Bohnhof sagt, er sei „voll dafür. Dann muss man sich im Urlaub darüber keine Gedanken machen. Das gibt den verantwortungsbewussten, die sich impfen lassen, auf jeden Fall ein gutes Gefühl.“ Daher, so Bohnhof „volle Unterstützung für diese Idee.“

Gerald Thiem könne nicht verstehen, so schreibt er, „dass sich so viele Leute wegen einer Impfung in die Hose machen, aber scheinbar eine Corona-Erkrankung akzeptieren. Ausgenommen natürlich diejenigen, die sich nicht impfen lassen können. Aber das ist prozentual nicht viel. Deshalb finde ich es völlig okay, nur noch Geimpfte in Hotels zu lassen. Die Impfpflicht damals hat uns auf keinen Fall geschadet.“ Ebenso ist Michael Eschbaumer der Auffassung: „Das sollte man auch auf alle öffentlichen Verkehrsmittel, insbesondere Flugzeuge, ausdehnen. Ausnahme nur mit Attest.“

Sind Ungeimpfte eine Gefahr für andere?

Anja Dornblüth-Röhrdanz entgegnet: „Ich hatte mal so was im Ohr wie ‚eine Impfpflicht wird es nicht geben‘, aber das wurde über eine gewisse Mauer ja auch mal gesagt. Von mir aus sollen sie uns, die wir uns gegen die Impfung entscheiden, ruhig alles verbieten. Davon lasse ich mich ganz bestimmt nicht umstimmen. Dieses Bashing in die eine wie die andere Richtung ist einfach unerträglich. Jeder muss doch wohl selbst entscheiden, welches Risiko für ihn schwerer wiegt, und dass Geimpfte nicht mehr ansteckend sind, ist meines Wissens bis heute nicht belegt, was alle Argumente von wegen Schutz anderer und Solidarität aushebelt.“

Nadine Hahn ergänzt: „Ich persönlich fahre beziehungsweise fliege nicht ins Ausland und bin somit nicht davon betroffen. Allerdings finde ich es ziemlich traurig, dass unsere Gesellschaft durch eine Impfdebatte so auseinandergerissen wird. Seit nun 16 Monaten macht der überwiegende Teil der Bevölkerung alles an Maßnahmen mit und hat sich sehr solidarisch verhalten, vor allen die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die quasi von heute auf morgen ein komplett neues Leben führen mussten, um Risikogruppen zu schützen. Jetzt ist von Solidarität nicht mehr viel zu spüren. Bist du gesund und ungeimpft, stellst du automatisch eine Gefahr für alle da und darfst nicht mehr in den Urlaub fahren?“, fragt Hahn und betont: Das sei wohl kaum der richtige Weg.

„Wer geimpft ist, kann wieder ganz normal leben – fast“

Günter Hogrefe hält fest: „Wer geimpft ist und den digitalen Impfausweis hat, kann wieder ganz normal leben, oder fast. Maske gehört auch weiter dazu. Die Impfverweigerer sind dann in unserer Gesellschaft ganz außen vor. Sie leben dann nur noch eingeschränkt. Nur warum spreche ich das hier noch an, sie wissen es ja.“

OZ-Umfrage: Sollten nur noch Geimpfte und Genesene Urlaub machen dürfen?

Rene Becke sagt: „Und dann gibt es noch die, die sich (ärztlich bescheinigt) nicht impfen lassen dürfen oder können. Oder Menschen, bei denen es keinen Sinn macht, wo eine Vorerkrankung mit höchster Wahrscheinlichkeit das Bilden von Antikörpern verhindert. Aber Solidarität ist ja immer nur im eigenen Sinne richtig. Hauptsache, der Stempel ist im gelben Schein. Sinn und Unsinn sind hierbei noch gar nicht richtig abzuschätzen, Stichwort Übertragbarkeit oder eine Erkrankung trotz der Impfung. Aber was spielt das für eine Rolle? Wer geimpft ist, braucht sich ja nicht mehr testen lassen. Somit sind automatisch alle schuld, die nicht geimpft sind.“

Anja Lindemann schimpft: „Es ist unglaublich, was hier getrieben wird. Nun werden wir immer mehr getrieben und uns wird so viel verwehrt. Wo leben wir denn? Wer sich impfen lassen will, soll das tun. Und kaum einer macht sich bewusst, was da überhaupt gespritzt wird. Aber egal, das macht jeder mit sich aus oder auch nicht. Es gibt keine Langzeitstudien.“

Sollten nur Geimpfte und Genesene Urlaub machen dürfen? Dieser Frage nähert sich auch Simone Schnuffi an: „Ich bin zwar geimpft, aber ich weiß nicht. Es klingt so nach Zwang. Ich weiß nicht, ob das auch selbst Menschen, die geimpft sind, als Bevormundung empfinden.“

Von Juliane Lange