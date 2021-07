Rostock

Das hat für Diskussion gesorgt: Der Reiseveranstalter Alltours will ab November nur noch Urlaub für Genesene und Geimpfte in seinen konzerneigenen Hotels anbieten. Das würde bedeuten, dass Erwachsene nur noch Zutritt mit dem Nachweis einer vollständigen Impfung oder einer überstandenen Infektion und Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren einen negativen Test vorlegen müssen. Menschen aus der Ostsee-Tourismusbranche sehen das kritisch, doch was denkt die Leserschaft der OSTSEE-ZEITUNG über die Idee?

Nehmen auch Sie noch an der Umfrage teil: Was denken Sie? Sollten nur noch Geimpfte und Genesene Urlaub machen dürfen?

In einer OZ-Umfrage haben wir die Leserschaft gefragt, ob es nur noch Geimpften und Genesenen erlaubt sein sollte, in den Urlaub zu fahren oder fliegen. Die Teilnehmer scheinen sich bei der Beantwortung der Frage jedoch nicht ganz einig zu sein. Von 639 Teilnehmern (Stand: Dienstag, 12 Uhr) haben 49,9 Prozent (319 Personen) mit „Finde ich nicht gut“ gestimmt. Das bedeutet, dass die Hälfte der Umfrageteilnehmer dagegen ist, Urlaub nur für Geimpfte und Genesene zu erlauben.

Allerdings denken auch 49,5 Prozent, also nur 0,4 Prozent weniger, dass es gut wäre Urlaub nur noch Geimpften und Genesenen zu erlauben. 316 Personen haben für „Finde ich gut“ gestimmt. Lediglich vier Umfrageteilnehmer (0,6 Prozent) konnten sich nicht entscheiden und haben mit „Ich weiß nicht“ gestimmt.

Von OZ