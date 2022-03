Rostock

Mecklenburg-Vorpommern weist derzeit mit über 2400 die höchste 7-Tage-Inzidenz an Neuinfektionen aller Bundesländer auf. Ebenso bewegt sich die Hospitalisierung und Auslastung der Intensivstationen aufgrund von Covid-19 auf einem hohen Niveau. Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung bereits beschlossen, wesentliche Schutzinstrumente zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bis zum 2. April beizubehalten.

Jetzt ist auch eine Verlängerung darüber hinaus sehr wahrscheinlich. Gesundheitsministerin Stefanie Drese sprach am Dienstag nach der Kabinettssitzung von einer Ausdehnung bis zum 27. April. Am Donnerstag soll der Landtag in einer Sondersitzung darüber entscheiden.

Im Falle einer Zustimmung hätte das zur Folge, dass sich Osterurlauber auch dann auf die derzeit geltenden Regelungen einstellen müssten. Was aber gilt aktuell in Hotels und Gastronomiebetrieben im Land? Wir geben einen Überblick.

Welche Regeln gelten, wenn ich in einem Hotel in MV meinen Osterurlaub verbringen möchte?

Es gilt die 3G-Regelung. Das heißt, Gäste müssen einen negativen tagesaktuellen Corona-Test einmalig bei der Ankunft beziehungsweise vor dem Einchecken vorlegen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Außerdem gilt in Innenbereichen die Maskenpflicht.

Was bedeutet die 2G-Option für Hotels und Gäste?

Beherbergungsbetriebe haben freiwillig die Möglichkeit, das 2G-Modell einzuführen. Zutritt haben dann nur vollständig geimpfte oder genesene Personen. Erleichterungen dabei sind in diesem Fall, dass die Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske oder aber der Mindestabstand von 1,50 Metern entfällt.

Was gilt in gastronomischen Einrichtungen?

Auch hier ist die 3G-Regelung zu beachten. Zutritt haben also nur Geimpfte, Genesene oder Personen mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Test. Auf dem Weg zum Platz ist außerdem das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske Pflicht. In Außenbereichen entfällt die Maskenpflicht. Zudem gilt auch für Gastronomiebetriebe die 2G-Option.

Was ist beim Besuch von Museen, Kinos und Theatern zu beachten?

Auch hier gilt im Innenbereich 3G (2G-Option) und die Maskenpflicht.

Kritik von der Dehoga

Deutliche Kritik an der wahrscheinlichen Verlängerung der derzeit geltenden Corona-Regeln kam von Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) MV. „Wir sind zum Erfolg verdammt“, sagte er. Nach zweieinhalb Jahren Pandemie sei es für die Branche enorm wichtig, dass der Saisonstart zu Ostern funktioniere.

Mit Unverständnis reagierte er darauf, dass im privaten Raum wieder alles möglich ist, während Hotel und Gastronomie weiter unter Beschränkungen leiden. „Das ist eine schreiende Ungerechtigkeit“, so Schwarz. Er verwies zudem auf Wettbewerbsnachteile, die Tourismusbetriebe in MV zu jenen in anderen Bundesländern hätten. Konkret nannte er das Nachbarland Schleswig-Holstein, wo Beschränkungen bereits weggefallen seien.

Treffen zwischen Tourismusbranche und Regierung

Eine gemeinsame Runde mit Vertretern von Regierung und aus dem Tourismusbereich wird sich laut Gesundheitsministerin Drese am Mittwoch noch einmal mit diesem Thema beschäftigen.

Von Marco Schwarz