Urlauber aus Gütersloh von Insel Usedom verwiesen: Das sagen OZ-Leser dazu

Der in der letzten Woche bekanntgewordene Corona-Ausbruch bei Fleischverarbeiter Tönnies in Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen hat Konsequenzen, die bis nach MV reichen. So musste am Montag ein Ehepaar aus Gütersloh seinen Aufenthalt auf der Insel Usedom abbrechen. Die Urlauber wurden nach Hause geschickt.

Nach OZ-Informationen sollen insgesamt 14 Gäste aufgefordert worden sein, den Nordosten zu verlassen, weil sie aus sogenannten Corona-Hotspots auf die Ferieninsel gereist waren. Der Fall hat erneut ein Schlaglicht auf die Frage geworfen, wie real die Gefahr ist, dass Menschen das Virus mit ins Land bringen. OZ-Leser diskutieren kontrovers.

Jana Husemeier notiert: „Jeder weiß, zu welcher Zeit er reist und dass es bestimmte Regeln gibt, an die man sich aktuell halten muss. Keiner von uns hat Lust darauf, dass es noch mal zu einem Ausbruch kommt.“ Husemeier ist überzeugt, dass das Hotel richtig gehandelt habe. „So ist es auch vorgeschrieben. Es wäre schön, wenn überall so hart durchgegriffen wird. An die Regeln muss man sich halten, ansonsten ergeben sie keinen Sinn. Leute aus einem Risikogebiet haben zurzeit nichts in Urlaubsregionen zu suchen. Und die Insel war nicht umsonst gesperrt für Urlauber. Es muss ja nicht sein, dass es wieder von vorne beginnt.“ Auch Urte Niebruegge hält es so: „Ich würde mir wünschen, dass überall so hart durchgegriffen wird. An die Regeln muss man sich halten, ansonsten sind sie unsinnig.“ Anja Rehnig merkt an: „Es gibt halt eine Liste, wer gerade darf und wer nicht. Und ganz ehrlich: Wenn ich in so einem Gebiet wohnen würde, wäre ich vorsichtig genug, um nicht andere anzustecken, egal ob ich es hab oder nicht.“

Von Corona ist in MV wenig zu merken. Das soll auch so bleiben.

Thorsten Köhler findet die Entscheidung „richtig“. Er schreibt: „Was Leute aus einem Hotspot anrichten können, hat man ja im Winter gesehen. Ein paar riskieren das Leben vieler Urlauber. Danke MV. Ich war vor Kurzem in eurem schönen Land und von Corona war zum Glück nur wenig zu merken. Das soll so bleiben.“

Andrea Wigger betont: „Korrekt und konsequent.“ Natürlich, so Wigger weiter, sei es für die Betroffenen doof, „aber es war so angesagt, was ich sehr vernünftig finde. Die Urlauber hätten auch vor der Anreise anrufen können, ob sie überhaupt hätten kommen dürfen. Leider ist das die Achtsamkeit anderen und sich gegenüber, die vielen fehlt. Den Urlaubern wünsche ich, dass sie nicht von dem Virus betroffen sind und die Maßnahmen verstehen, von sich aus nach Hause gefahren sind und nicht andere gegebenenfalls in Gefahr bringen.“ Eine Anmerkung fügt die Leserin noch hinzu. „PS: Ich komme nicht aus MV, aber es ist mein Lieblingsurlaubsland.“

Janina Moek gibt zu bedenken, dass die Bundesländer größer als ein betroffenes Gebiet seien. Sie moniert, dass hier alle über einen Kamm geschert würden, obwohl sie eventuell gesund seien.

Von Gudrun Weiss ist zu lesen: „Ja richtig so. Zu Urlaubern muss man schlecht sein! Das hat Tradition und war schon zu Ostzeiten so. Und jammert nicht, wenn die Leute sich das merken und die Geschäfte nun Konkurs gehen. Mit einer solchen Einstellung zu den Touristen habt ihr das dann auch verdient!“

MV und die Dollarzeichen in den Augen der Einheimischen

Lilith Rose hinterlässt den folgenden Gedanken: „Irgendwie bekommt man hier beim Lesen den Eindruck, dass gerade alle Tönnies-Mitarbeiter auf der Insel sind.️ Aber bitte bedenkt, dass auch Leute aus NRW euch mit ihrem Urlaub bei euch finanzieren.“ Nicht jeder, der in NRW wohne, so sagt es Rose, habe sich auch das Virus eingefangen. Eine direkte Reaktion kommt von OZ-Leser Dietmar Köster, der, wie er schreibt, zweimal lesen musste. „Finanzieren, finde ich gut, Sie denken wirklich, dass hier alle die Dollarzeichen in den Augen haben. Hier geht es nicht um Kohle, sondern um die Gesundheit. Und wir sind zum Glück, bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, so gut davongekommen, weil wir hart durchgegriffen haben.“

Von Juliane Lange