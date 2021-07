Urlauber in Kühlungsborn: In unseren Balkon ist ein großer Baum gestürzt

Kühlungsborn

Das Geländer ist zum Teil zerstört, die Tischplatte zerbrochen und die Stühle umgekippt. Der Balkon der Ferienwohnung von Simone und Andreas Hartleb ist mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Ein Baum ist am Freitagabend in der Ostseeallee in Kühlungsborn auf die Straße und auf ihren Balkon gestürzt.

Glück im Unglück hatten zwei Spaziergängerinnen, die leichte Verletzungen erlitten, als die Äste des umstürzenden Baumes sie trafen. Auch das Ehepaar Hartleb ist dankbar, das nicht mehr passiert ist. „Wir sitzen sonst immer genau in der Ecke auf dem Balkon“, sagt Simone Hartleb. „Wären wir nicht weg gewesen, wären wir jetzt schwer verletzt.“

Seit mehreren Jahren kommen Simone und Andreas Hartleb aus Rotenburg an der Wümme mehrmals im Jahr nach Kühlungsborn. Zum ersten Mal hatten sie die Ferienwohnung mit Balkon mit Blick auf Ostseeallee, Richtung Meer. Am Freitagabend waren sie im Restaurant essen und dann noch auf der Seebrücke spazieren, erzählt Andreas Hartleb. „Wir haben die Feuerwehr gehört und noch aus Spaß gesagt, hoffentlich ist nichts bei uns passiert“, erinnert sich seine Frau. Vom Parkplatz aus hätten sie das Haus betreten und gar nicht mitbekommen, was auf der Ostseeallee passiert war.

Zur Galerie Am Freitagabend (2. Juli) ist in Kühlungsborn ein Baum auf die Ostseeallee gestürzt und hat dabei mehrere Balkone am gegenüberliegenden Haus beschädigt. So sieht es am Morgen danach an der Unfallstelle aus.

Baum verfehlt zwei Frauen nur knapp

Hier war der Baum gegen 20.15 Uhr plötzlich umgestürzt. Er stand direkt an der Ostseeallee auf der zum Meer zugewandten Seite. Zwei Frauen, eine etwa 75-Jährige und ihre Tochter, waren gerade zu Fuß auf dem gegenüberliegenden Gehweg unterwegs, als der Baum zu wackeln begann. Innerhalb von wenigen Sekunden stürzte dieser zu Boden. Dem Zufall war es zu verdanken, dass lediglich die Äste die beiden Spaziergängerinnen trafen.

Beide Frauen gingen zu Boden. Passanten halfen sofort und wählten den Notruf. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, waren Mutter und Tochter bereits unter dem Baum befreit. Sie erlitten jeweils leichte Verletzungen in Form von Schürf- und Platzwunden am Kopf und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Kühlungsborn, Wittenbeck und Bastorf rückten an, um den Baum zu zersägen. Die Ostseeallee war voll gesperrt. Der Einsatz dauerte laut Feuerwehr Bastorf bis 21.44 Uhr.

Hundedame Tagwa harrte in der Ferienwohnung aus

Erst danach kommen Simone und Andreas Hartleb in ihre Ferienwohnung. „Als wir in die Wohnung kamen, hat unsere Hündin gewinselt. Das macht sie sonst nie“, sagt die 57-Jährige. Jetzt bekommen sie mit, dass etwas passiert sein muss. „Ich sehe das Absperrband auf dem Balkon, mache die Tür auf und alles ist voller Scherben“, sagt der 60-Jährige. Kein Wunder, dass die fünf Jahre alte Hundedame Tagwa auch am Tag danach noch durch den Wind sei. Schließlich muss es einen lauten Knall gegeben haben und viele Leute waren in der Wohnung.

Der Baum, der am Freitagabend in Kühlungsborn umgestürzt ist, fiel auf den Balkon der Ferienwohnung von Andreas und Simone Hartleb. Das Ehepaar war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht da, Hundedame Tagwa jedoch in der Wohnung. Quelle: Anja Levien

Am Morgen danach kann Simone Hartleb das Glück immer noch nicht fassen. „Wir haben genau dort immer gesessen. Mich nimmt das völlig mit.“ Dass weitere Bäume jetzt plötzlich umfallen, davor fürchtet sich Andreas Hartleb aber nicht. Auch seine Frau sagt: „Ich hab da jetzt keine Angst.“ Mit dem Vermieter ihrer Ferienwohnung hätten sie schon gesprochen. Nach einer anderen Wohnung werde gesucht. Bis Dienstag bleibt das Ehepaar noch in Kühlungsborn. Und trotz des Schrecks: „Wir kommen auf jeden Fall wieder.“

Fred und Waltraud Schneider haben ebenfalls in dem Haus eine Ferienwohnung. Sie waren zum Unfallzeitpunkt unterwegs, als der Baum stürzte und die Feuerwehr anrückte: „Wir haben gedacht, es brennt irgendwo“, erzählt Fred Schneider. Das Sirenengeheul war in der Stadt zu hören. Kurios: Bevor sie losgegangen seien, habe sie ihrem Mann noch auf die alten Äste am Baum aufmerksam gemacht. „Wir waren erstaunt, als wir nach Hause kamen und alles abgesperrt war.“ Ihre Ferienwohnung liegt von der Straßenseite abgewandt.

Am Sonnabendvormittag bleiben viele Urlauber vor dem Haus stehen, gucken sich die Schäden und den zersägten Baum an. Dieser hatte etwa einen Stammdurchmesser von 90 Zentimeter und liegt in Einzelteile zerkleinert am Rand des Fußweges. Der Bereich, wo der Baum einst stand, ist abgesperrt. „Sieht doch gesund aus“, sagen einige Passanten, als sie die Schnittstellen betrachten. „Aber die Wurzeln sind verfault“, sagt jemand anderes. Warum der Baum stürzte, wird in den kommenden Tagen zu klären sein.

Von Anja Levien