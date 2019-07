Rostock

Regenwolken, kalter Wind und das Thermometer will einfach nicht auf mehr als 25 Grad steigen – für viele Urlauber fällt der eigentlich geplante Strandurlaub momentan flach. Aber wohin, wenn nicht direkt nach dem Frühstück die Strandmuschel aufgebaut und das Handtuch auf dem Sand ausgebreitet werden kann.

In ganz Mecklenburg-Vorpommern finden sich viele Alternativen für Ausflüge an wolkenverhangenen Tagen. Wer das Wasser nicht missen möchte, nimmt beispielsweise eines der vielen Erlebnisbäder des Landes in Anspruch. Ansonsten öffnen Wissenschaftsmuseen und Kletterhallen ihre Türen.

Rutsche für die Kleinen, Sauna für die Großen

Dass das Wetter der letzten Wochen zu wünschen übrig lässt, ist im Hansedom in Stralsund zu spüren. Patrick Turban, der Marketingleiter des Schwimmbades, sagt: „Im Vergleich zum Vorjahr bemerken wir einen deutlichen Anstieg bei den Besucherzahlen.“ Viele der Urlauber kämen gleich den halben Tag, besonders das Ticket für vier Stunden sei sehr beliebt.

Einmal drinnen, teilen sich die Besuchermassen auf. Die kleinsten freuen sich über das Babybecken mit einer Mini-Rutsche, die größeren schwingen sich auf eine der drei großen Rutschen oder in den Wildwasserkanal: „Der ist immer eine Attraktion“, erzählt Turban. Die Erwachsenen hingegen mögen es ruhiger, sie nutzen eher die Saunalandschaft.

Feuertornados und Köpfe auf dem Silbertablett

Auch auf der Insel Usedom suchen viele Urlauber nach einer Alternative zum Strand. Wer sich für Physik und Naturereignisse interessiert, fährt nach Peenemünde in die Phänomenta: Dort kann man auf 4000 Quadratmetern an zahlreichen Experimentierstationen Neues lernen. „Anfang Juli waren etwa 1000 Besucher bei uns“, erzählt Julia Meermann, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Das sei etwa das Fünffache der Besucherzahlen des Vorjahres.

Im Wissenschaftsmuseum merkt man auch, dass Ferien sind. Bei den Kindern seien vor allem der Feuertornado und die Lasershow beliebt. In der Ausstellung entstehen außerdem viele besondere Erinnerungsfotos: An der Station „Kopf auf dem Silbertablett“ können Besucher in einen Kasten klettern und den Kopf durch ein Loch nach draußen stecken. Für die Umstehenden sieht es durch eine bestimmte Anordnung von Spiegeln so aus, als läge der Kopf auf einem Teller. „Als wir die Konstruktion für einige Wochen entfernen mussten, wurden wir mehrfach auf das Fehlen angesprochen“, erinnert sich Meermann.

Zoo lockt Familien mit Ferienprogramm

Ist der Strand keine Option, unternehmen viele Urlauber und Einheimische einen Ausflug in den Rostocker Zoo. Dort freut man sich über die niedrigen Temperaturen: „Wir haben schönes Zoowetter“, sagt René Gottschalk, verantwortlich für Besucherservice und Marketing. „Im Moment haben wir viele Jungtiere, das freut vor allem die Kinder. Und mit dem Polarium und den Meereswelten haben wir einen weiteren Anziehungspunkt geschaffen.“ Vor allem Kinder zwischen 3 und 12 stürmen den Zoo, Eltern oder Großeltern und Freunde im Schlepptau.

Allerdings verlaufe sich die Menge auf der 65 Hektar großen Anlage, so Gottschalk. Für die Kinder sei vor allem das Ferienprogramm interessant, bei dem man in den Beruf des Tierpflegers hineinschnuppern oder nachts auf einer Tropenexpedition hinter die Kulissen schauen kann. Auch den rund 4200 Tieren im Zoo gefällt die Hitze-Pause: „Alle Tiere können mit Hitze gut umgehen, die gemäßigten Temperaturen momentan bekommen ihnen aber auch sehr gut.“ Sollte es wieder wärmer werden, stört das auch die Eisbären nicht: „Die haben Schattenflächen in ihrem Gehege und legen sich trotzdem in die Sonne. So lange sie ruhen, genießen sie auch die Wärme“, erzählt Gottschalk.

Strandkörbe werden trotzdem vermietet

Dass die Temperaturen im Moment nicht als sommerlich bezeichnet werden können, hält die Urlauber in Binz auf der Insel Rügen nicht davon ab, einen Strandkorb zu mieten. „Die Strandkörbe werden im Moment nicht so stark genutzt, aber viele Besucher setzen sich trotzdem in einen hinein und lesen einfach ein Buch“, erzählt Martin Kruggel. Ihm gehört das Unternehmen Strandkörbe Binz, das neben der Vermietung und Verkauf der Körbe auch mehrere Strandbars betreibt.

Dass der Sommer eine Pause macht, sieht er gelassen: „Es kann ja nicht jeden Tag die Sonne scheinen. Wir hatten einen sehr schönen Juni und jetzt eben ein Sommerloch.“ Das bemerke er aber weniger an der Vermietung der Strandkörbe als an dem Umsatz in seinen Strandbars und des Eiswagens. „Den brauche ich bei diesem Wetter nicht loszuschicken, das lohnt sich nicht.“

Jana Schubert