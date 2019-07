Rostock

An der Ostseeküste herrscht Hochsaison. 14 Bundesländer haben Sommerferien. Laut Tourismusverband sind jetzt 400 000 Gäste im Land und genießen hier die schönste Zeit des Jahres.

Die OSTSEE-ZEITUNG wollte von den Urlaubern wissen, was ihnen an Mecklenburg-Vorpommern gefällt. Es gab viele Komplimente und überraschende Antworten. Auch Kritikpunkte wollten wir aufschreiben, doch da fiel den Befragten nicht so viel ein.

Galerie: Das sagen die Urlauber über MV

Zur Galerie Viele Besucher schätzen die Natur und den Strand, negativ fallen allerdings die hohen Hotelkosten auf

