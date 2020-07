Urlaubsgrüße per Post: Das sind die beliebtesten Kartenmotive aus MV

Rostock/Kühlungsborn

Das Rostocker Rathaus, der Alte Strom in Warnemünde, der Wismarer Hafen oder die Ostsee-Inseln: Viele verschiedene MV-Motive sind auf den Postkarten abgebildet, die es in den Touristeninformationen und Souvenirshops im Land zu kaufen gibt. „Jetzt im Sommer werden viel mehr Postkarten nachgefragt als beispielsweise im Winter“, sagt Neele Jung von der Tourismuszentrale in Wismar. „Besonders beliebte Motive sind unsere Kirchen. Aber auch der Marktplatz oder der Hafen sind begehrt.“

Die Urlauber freuen sich zudem über Strand-Aufnahmen. „Ich mag Bilder vom Sonnenuntergang am Wasser“, sagt Leni Hiller. Die 13-Jährige kauft sich Andenken bei „Dittmann Souvenirs & Präsente“ direkt an der Seebrücke in Kühlungsborn. Auch Veronika Lammers kauft gern Karten. „Meine Postkarten zeigen immer die Orte, die ich besucht habe“, sagt die 39-Jährige.

Postkarten werden auch in allen Tourist-Informationen Rostocks sehr gut nachgefragt. Dabei kaufen die Gäste durchaus mehrere Postkarten auf einmal als persönliche Erinnerungen, heißt es aus der Tourismuszentrale. Vor allem Motive wie das Stadtzentrum und Sehenswürdigkeiten oder in Warnemünde Ansichten vom Strand, Alten Strom, Leuchtturm oder Ostsee seien klassische Verkaufsrenner. Momentan sind auch Postkarten mit Möwen-Sprüchen sehr beliebt.

100 Postkarten an einem Tag

In den Sommermonaten der vergangenen Jahre wurden täglich durchschnittlich 100 Postkarten verkauft. Die Nachfrage sei auch in diesem Jahr ungebrochen, heißt es. So seien beispielsweise an einem Tag im Juli 156 Postkarten über den Counter gegangen.

Bildergalerie: So sehen Ansichtskarten aus Mecklenburg-Vorpommern aus

Zur Galerie Trotz digitaler Konkurrenz sind Postkarten zum Übermitteln von Urlaubsgrüßen weiter beliebt. Der Schöning-Verlag aus Lübeck hat Motive aus 38 Orten in Mecklenburg-Vorpommern im Angebot. Eine Auswahl.

Kühlungsborn-Motiv am beliebtesten

Die meisten Karten, die aus dem Nordosten verschickt werden, stammen allerdings ursprünglich aus Schleswig-Holstein. Der Lübecker Schöning-Verlag ist Marktführer für Ansichtskarten, im Sortiment des Unternehmens befinden sich Motive aus 38 Orten Mecklenburg-Vorpommerns.

Ganz weit oben auf der Beliebtheitsskala ist dabei das Ostseebad Kühlungsborn. Karten mit Motiven von dort werden nach Angaben des Verlags am häufigsten nachgefragt. Es folgen Zinnowitz und Warnemünde auf Platz zwei und drei. „Beliebt sind auch Motive aus Heringsdorf und Rostock, gefolgt von Stralsund, Binz, Ahlbeck, Sellin und Waren“, zählt Sabine Leppin, Mitarbeiterin im Verkauf, auf. Hinzu kämen Karten, die sieben ganze Regionen abdecken. „Das sind Bilder von Rügen, Usedom, Hiddensee, Poel, Darß, Müritz und Mecklenburg-Vorpommern allgemein.“

Mehrbildkarten zeigen Auswahl

Doch welche Motive aus den einzelnen Städten sind beliebt? „Hauptsächlich verkaufen sich Mehrbildkarten“, weiß Leppin. Diese Karten zeigen gleich mehrere kleine Bilder verschiedener Sehenswürdigkeiten. „Die Urlauber wollen den Daheimgebliebenen zeigen, wie viel sie von ihrem Urlaubsort gesehen haben und wie vielseitig die Region ist“, erklärt die Verkaufsmitarbeiterin, die diese Beobachtung bei Postkarten aus fast allen Urlaubsorten in MV macht.

„Einzige Ausnahme ist Schwerin“, sagt Leppin. „Hier wird vor allem eine Luftaufnahme vom Schweriner Schloss gern gekauft.“

Motive werden aktualisiert

Für die umsatzstarken Orte werden nach Angaben des Schöning-Verlags jedes Jahr neue Motive gesucht und Karten erstellt. „Ansonsten alle zwei bis drei Jahre“, sagt Leppin. Mitarbeiter im Außendienst würden den Verlag zudem immer auf Änderungen am Stadtbild aufmerksam machen. „Wenn das Rostocker Rathaus plötzlich blau ist, tauschen wir unsere Motive natürlich auch aus.“

Nach Angaben der Deutschen Post hat das Unternehmen 2019 insgesamt 147 Millionen Postkarten befördert. Vor allem in den Sommermonaten wird ein saisonal bedingter Anstieg beim Versand bemerkt. „Die Hochburgen sind die Orte an der Küste“, sagt Konzernsprecher Jens-Uwe Hogardt.

Persönlicher Gruß dank Postkarte

Früher sei mit Hilfe einer Postkarte auch an Preisausschreiben teilgenommen worden – das laufe mittlerweile aber fast ausschließlich digital. „Der Hauptgrund für eine Postkarte sind Urlaubsgrüße“, betont Konzernsprecher Jens-Uwe Hogardt. „Die Empfänger mögen die Haptik. Sie bringen die Karten beispielsweise am Kühlschrank an und freuen sich darüber, sie anfassen und angucken zu können. Das ist bei einer Whatsapp-Nachricht nicht möglich.“ Das sieht auch Urlauberin Gabriele Brehme so. „Ich schreibe sehr gerne Postkarten, das ist noch so richtig schön persönlich“, sagt die 66-Jährige. „Diesen Urlaub habe ich schon drei verschickt.“

Dennoch geht das Interesse zurück. Briefsendungen der Deutschen Post, zu denen auch Postkarten gehören, nehmen jährlich um etwa drei Prozent ab. „Gerade jüngere Leute schießen lieber ein Foto und verschicken es per Whatsapp“, bestätigt auch Sabine Leppin vom Schöning-Verlag. „Außerdem wissen viele Jugendliche oft gar nicht die Adresse ihrer Freunde.“

Rückgang wegen Corona Vor 150 Jahren, im Juli 1870, begann nach Angaben der Deutschen Post die Ära der Postkarte in Deutschland, seinerzeit noch „Correspondenzkarte“ genannt. Eingeführt hatte sie der Postreformer Heinrich von Stephan als günstige Mitteilungsform für die Bevölkerung. In Zeiten von WhatsApp und anderen sozialen Netzwerken ist die Postkarte immer noch ein beliebtes Kommunikationsmedium für Urlaubsgrüße, Glückwünsche, Danksagungen sowie humorvolle aber auch aufmunternde Botschaften in Corona-Zeiten. Allein 2019 hat die Deutsche Post rund 147 Millionen Postkarten befördert. Urlaubszeit ist Postkartenzeit: Einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom aus dem Jahr 2019 zufolge schreiben 55 Prozent der Deutschen im Urlaub eine Postkarte oder einen Brief an die Daheimgebliebenen. Dabei kamen die meisten Ansichtskarten nach Erhebungen der Deutschen Post aus Italien, gefolgt von Frankreich, Österreich, Spanien und der Türkei. Für 2020 erwartet die Deutsche Post einen Rückgang der Ansichtskarten aus dem Urlaub, da coronabedingt weniger Reisen ins Ausland stattfinden konnten.

Karte für „Schreibfaule“

Für diejenigen, die nicht viel schreiben wollen, hat der Verlag eine spezielle Postkarte entworfen: ein Bild von einer schlafenden Robbe mit bereits aufgedrucktem Grußtext zum Ankreuzen. Ohnehin seien Tiermotive beliebt. „Der Seehund ist deutschlandweit unser beliebtester Dauerbrenner.“

Von Katharina Ahlers