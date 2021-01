Lubmin/Kopenhagen

Die dänische Insel Bornholm soll zu einem gigantischen Knotenpunkt für die Verteilung von grünem Offshore-Strom aus der Ostsee ausgebaut werden. Der deutsche Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz und das dänische Energieunternehmen Energinet planen auf der zwischen Deutschland und Schweden gelegenen Ostseeinsel einen sogenannten Offshore-Hub.

Das Projekt unter dem Namen „ Bornholm Energy Island“ soll in einem Schritt die Stromnetze von Deutschland und Dänemark verbinden. Eine Ausweitung auf andere Ostseeanrainer sei geplant. Dazu sollen auf der Insel, einem beliebten Urlauberziel, Anlagen für einen sogenannten Interkonnektor gebaut werden – eine Art Grenzstation, über die die Netzgebiete miteinander verbunden werden.

Anzeige

Ausbau des Knotenpunktes bis 2030 geplant

„Der Ausbau der Offshore-Windenergie ist notwendig, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen“, sagte der Energinet-Vorstand, Thomas Egebo. „Daher müssen wir jetzt die Gangart wechseln vom nationalen Ausbau mit einzelnen Windparks hin zu Energieinseln, die nur als transnationale Projekte zu realisieren sind.“

Egebo und 50Hertz-Vorstand Stefan Kapferer unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung für den Bau des als Knotenpunkt geplanten Offshore-Hubs auf Bornholm. Umgesetzt werden soll das Vorhaben bis 2030. Das Projekt sei innovativ und bringe die Energiewende und den Klimaschutz voran, so Kapferer. Gemeinsam mit der Politik und der Offshore-Windindustrie müssten neue regulatorische Wege gefunden werden zur länderübergreifenden Nutzung und Vergütung des erzeugten Stroms.

Studie schätzt Windpotenzial in Ostsee auf 93 Gigawatt

Das Potenzial, das die Ostsee als Quelle für Windstrom bietet, ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Eine Studie im Auftrag der EU-Kommission schätzt die Windenergiekapazität in der gesamten Ostsee auf 93 Gigawatt. Damit könnten 325 Terrawattstunden (TWh) Strom pro Jahr erzeugt werden. Zum Vergleich: Der Stromverbrauch in den fünf ostdeutschen Bundesländern plus Hamburg liegt derzeit bei rund 100 TWh/Jahr.

Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz Das in Berlin ansässige Unternehmen 50Hertz baut und betreibt Stromautobahnen, über die elektrische Energie über weite Entfernungen transportiert wird. Das Stromnetz von 50Hertz umfasst das Gebiet der ostdeutschen Bundesländer und Berlin und hat eine Länge von mehr als 10 000 Kilometern. Zudem ist das Unternehmen für die Stromanbindungen in der deutschen Ostsee zuständig. So wird der Strom aus den Offshore-Windparks aus dem Gebiet „Kriegers Flak“ nördlich von Rügen nach Bentwisch und nordöstlich von Rügen über die 50Hertz-Leitung „Ostwind 1“ abgeleitet. Für die Leitung „Ostwind 2“, an die weitere Offshore-Windparks angebunden werden sollen, haben die Bauarbeiten begonnen. 50Hertz betreibt 74 Umspannwerke und Schaltanlagen. Das Regionalzentrum Nord mit den Standorten Güstrow und Greifswald ist für die Leitung in Mecklenburg-Vorpommern und die deutsche Ostsee zuständig.

50Hertz kritisiert Ausbauziele für deutsche Ostsee

In der deutschen Ostsee erzeugen bislang vier Windparks mit einer Leistung von etwas mehr als einem Gigawatt Strom. Vier weitere Windparks mit einer Gesamtleistung von 1,5 Gigawatt sind in den deutschen Gewässern geplant.

50Hertz, zuständig für die Netzanbindung der Windparks in der deutschen Ostsee, kritisiert, dass von den 40 Gigawatt Offshore-Windkraft, die sich Deutschland mit dem Windenergie-auf-See-Gesetz bis 2030 zum Ziel gesetzt hat, nur 2,5 Gigawatt auf die Ostsee entfallen. Für den Zeitraum nach 2026 sehe die behördliche Planung keinen weiteren Windenergieausbau in der Ostsee vor, bemängelt das Unternehmen.

Dänemark prescht vor

Nun prescht Dänemark vor. In der dänischen Ostsee etwa 20 Kilometer südlich und südwestlich von Bornholm sollen bis 2030 Windparks mit einer Gesamtleistung von zwei Gigawatt errichtet und via Seekabel mit dem Offshore-Hub auf der Insel verbunden werden. Sie wären die ersten Windparks, die ihren Strom auf der „Energieinsel“ Bornholm einspeisen und dann über die Leitungen nach Deutschland oder Dänemark abführen.

Vor der Umsetzung der Pläne zur „ Bornholm Energy Island“ seien noch viele Fragen zu klären. „Wir stehen noch ganz am Anfang“, so 50Hertz-Sprecher Volker Gustedt. So müssten nicht nur Seekabel genehmigt und verlegt werden. Zunächst seien betriebswirtschaftliche Berechnungen erforderlich und die zentrale Frage müsse geklärt werden: Wie ordnet sich das Projekt in die regulatorischen Vorgaben zum Ausbau der Offshore-Energie in der Ostsee ein? Deshalb könnten auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Angaben zum Investitionsvolumen und zum möglichen Anlandungspunkt der Trasse in Deutschland gegeben werden.

„ Bornholm Energy Island “ ist dritter Offshore-Hub in Ostsee

Grundsätzlich sind Interkonnektoren für den internationalen Stromhandel notwendig, damit Strom von einem EU-Land ins andere fließen kann. Zudem sorgen solche Verbindungen für Systemstabilität und Sicherheit im Stromnetz, weil sie einen Ausgleich herstellen zwischen Gebieten, in denen gerade viel beziehungsweise wenig Strom erzeugt wird.

Mehr lesen:

Der Offshore-Hub „ Bornholm Energy Island“ wäre der dritte Interkonnektor zwischen Deutschland und Dänemark, aber der erste, der nicht im Meer, sondern auf Land errichtet wird. „Das macht den Bau der Anlagen effizient und flexibel“, so Gustedt. Hinzu komme, dass sich auch andere Ostseeanrainer, wie Schweden, die baltischen Staaten und perspektivisch auch Polen, an dem Stromnetzknoten auf dieser zentral gelegenen Insel beteiligen können. Im Dezember gründeten sieben Übertragungsnetzbetreiber aus Dänemark, Deutschland, Schweden, Finnland und den baltischen Staaten die „Baltic Offshore Grid Initiative“, um eine solche Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Langfristig positive Auswirkungen auf Strompreis

Kurzfristig macht der Bau von solchen grenzüberschreitenden Verbindungen den Strom nicht billiger. Langfristig könne sich ein transnationales Netz für Offshore-Strom aber positiv auf den Strompreis auswirken, so Gustedt. Je besser der Strommarkt mit erneuerbaren Energien funktioniert, desto günstiger werde der Strompreis.

Von Martina Rathke