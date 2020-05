Urlaubsland MV: Riesenplakat in Warnemünde läutet Saison 2020 in MV ein

Warnemünde

So ein großes Werbebanner hat es wohl in ganz MV noch nicht gegeben: Am Warnemünder Hotel Neptun prangt seit Freitag ein 40 mal 40 Meter großes Plakat, das Gäste wie Einheimische auf den Start in die Urlaubssaison 2020 einstimmen soll. „Wir sind Urlaubsland“, steht oben und weiter unten: „Sei dabei. Zeig Herz“. Gezeigt werden dazu zwei junge Leute, die mit ihren Händen ein Herz formen.

Das soll vor allem die Menschen in MV dazu motivieren, die Urlauber aus ganz Deutschland, die jetzt zum Pfingstfest wieder in großer Zahl zu uns kommen, willkommen zu heißen. Am Sonnabend starten dann Tourismusverband MV und Landesregierung im Kurhaus Warnemünde – direkt gegenüber dem Riesenplakat – ganz offiziell in die Sommersaison.

Früh und hart getroffen

Das Aufhängen des Banners dauerte den ganzen Freitag. Beauftragt war die Stäbelower Firma Projekt rk. „Es ist klasse, dass wir wieder arbeiten können. Und wenn es dann noch so ein tolles Projekt ist, motiviert das unser Team ganz besonders“, sagt Chef Rolf Krämer.

Projekt rk war eine der ersten Firmen überhaupt in MV, die von Corona betroffen war, denn drei Viertel aller Aufträge kommen aus dem Bereich Messebau. „Auf der Internationalen Tourismus-Börse in Berlin hatten wir die Stände schon fast fertig, als sie abgesagt wurde“, erinnert sich Krämer. Seitdem sind die 40 Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Nur eine Woche Vorbereitung

Immerhin 17 von ihnen waren jetzt am Bannerprojekt beteiligt, auch Beschäftigte, die sonst nur am Schreibtisch sitzen. „Es war eine große Herausforderung, denn so etwas Großes haben wir auch noch nie gemacht, und wir hatten nur eine Woche Zeit zur Vorbereitung“, sagt Krämer. Trotzdem klappten Planung und Umsetzung reibungslos und im Zeitplan.

Ein Grund dafür war auch, dass das Wetter mitspielte, sagt Krämer: „Wir haben zum Glück hier an der Ostseite des Hotels nur sehr wenig Wind.“ Einmal festgezurrt, können die 1600 Quadratmeter jeder zu erwartenden Windstärke standhalten, verspricht er. Insgesamt 1,6 Kilometer Taue und Leinen sollen das sicherstellen.

Hochtragen oder hochziehen?

Die kniffligste Frage war, wie die insgesamt 800 Kilo bis zum höchsten Stockwerk des 64 Meter hohen Hotels gehievt werden. Zur Auswahl stand, die Stoffbahnen zusammengefaltet im Aufzug hochzubringen oder sie an der Außenwand hochzuziehen. Am Ende entschied man sich für das Hochziehen mit Hilfe von Kettenzügen, die an die Balkonbrüstungen im obersten Stock montiert wurden.

Dass die Hotelgäste nun nicht mehr aus ihren Fenstern schauen könnten, ist übrigens kein Problem: Das Neptun öffnet wegen der Folgen der Corona-Krise voraussichtlich erst in einem Monat. So lange könnte das Banner also hängen, ohne den Urlaubern, die es willkommen heißen soll, die Sicht zu versperren.

Von Axel Büssem