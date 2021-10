Urlaubsland MV: Wie Touristen jetzt den goldenen Herbst genießen

Rostock

Ein wenig ungerecht ist es ja schon: Während in MV die Herbstferien zu Ende sind, genießen derzeit noch viele Urlauber den goldenen Oktober im Land. Ganz so golden bleibt er zwar nicht, aber die Wettervorhersage ist, zumindest für diese Woche, noch ganz ordentlich. Gute Aussichten also für die Gäste aus anderen Bundesländern.

Schöne Architektur in Rostock

In sieben Bundesländern sind derzeit Ferien, andere folgen sogar noch später. Der Herbstferien-Korridor in Deutschland schließt sich in diesem Jahr erst im November. In Hessen etwa haben die Ferien in dieser Woche begonnen. Das hat die Patchwork-Familie Bishop-Klaus-Vonderheidt aus der Nähe von Frankfurt am Main ausgenutzt und verbringt jetzt eine Woche in Rostock.

Die Patchwork-Familie Sabine Bishop-Klaus (l.), Heinz Vonderheidt (hinten) und Henrik und Katharina Klaus aus der Nähe von Frankfurt/Main verbringt die Herbstferien in Rostock. Quelle: Axel Büssem

„Am Montag haben wir eine Hafenrundfahrt gemacht. Da haben unsere Kinder vor allem die großen Fähren beeindruckt“, sagt Mutter Sabine Bishop-Klaus. An Rostock gefalle der Familie vor allem die schöne Architektur und auch Kleinigkeiten, wie die mit Graffiti-Kunst besprühten Stromkästen. „Schade ist allerdings, dass die App des Verkehrsverbundes nicht auf Sehenswürdigkeiten entlang der Bus- und Bahnstrecken hinweist.“

Anett Schnabel und ihr Sohn Paul (10) aus Brandenburg besuchten während ihrer Urlaubswoche in MV das Kranichbeobachtungszentrum Kranorama bei Günz (Kreis Vorpommern-Rügen): „Wir wollen die Vögel des Glücks beobachten.“

Anett Schnabel und ihr Sohn Paul (10) aus Brandenburg am Kranorama bei Günz Quelle: Christian Rödel

Im Friesennerz an den Strand

In Kühlungsborn traut sich Bettina Marr (55) aus Berlin trotz Bilderbuchwetters nur noch mit Friesennerz an den Strand. Sie macht mit Familie und Freunden Herbsturlaub in MV – wie schon seit mehr als 15 Jahren. „Wir gehören schon fast mit dazu. Wir lieben einfach die Ostsee.“

Bettina Marr (55) aus Berlin ist mit Familie und Freunden gerade im Herbsturlaub in MV. Quelle: Frank Söllner

Ähnlich begeistert sind Dirk König (38), Ehefrau Annika (36) und die Kinder Stina (8) und Finn (4), die den Strand genießen. Die Familie aus Steinhagen in NRW ist Stammgast in MV. „Der Strand, die Sonne die Luft – das gibt es nur in MV so schön.“

Fischbrötchen an frischer Luft

Jessica (44) und René Lucke (43) aus Wandlitz in Brandenburg gehen am Kühlungsborner Hafen spazieren. „Das Tollste an MV sind Strand, Fischbrötchen und natürlich die frische Luft.“

Jessica (44) und René Lucke (43) aus Wandlitz in Brandenburg am Kühlungsborner Hafen Quelle: Frank Söllner

Frisch bleibt die Luft auf jeden Fall. Die Schönwetterlage der letzten Tage ist allerdings vorbei, sagt OZ-Wetterexperte Ronald Eixmann. „Es wird herbstlicher. Der Rest der Woche wird vor allem wechselhaft.“ Lediglich am Donnerstag gebe es noch einen schönen Mix aus Sonne und Wolken.

Wolken dominieren

An allen anderen Tagen dominierten jedoch Wolken und es kann auch teils heftige Schauer geben. „Die sind aber nach 15 bis 30 Minuten wieder vorbei. Diese Pause kann man sich ja mit einer Tasse Tee oder Kaffee versüßen“, rät Eixmann. Und dann könne auch immer mal wieder die Sonne durchblitzen. „Es ist wie Aprilwetter im Oktober.“

Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 10 und 12 Grad, in größeren Städten können es bei Sonnenschein auch 14 Grad werden. Der Wind ist mäßig bis frisch und kommt aus westlichen Richtungen.

Nächste Woche Regen

Am Freitag dreht der Wind dann allerdings auf Nordwest. „An der Küste kann er sich dann etwas kühler anfühlen“, sagt Eixmann. Ab kommendem Montag muss dann auch mit längeren Regenphasen gerechnet werden.

Von Axel Büssem und Frank Söllner