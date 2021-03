Rostock

Harsche Kritik hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit ihrem Urlaubsvergleich zu Mallorca und Deutschland ausgelöst. Beim bevorstehenden Corona-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kommende Woche wolle sie eine unterschiedliche Handhabung ansprechen.

„Es kann nicht sein, dass die Bundesregierung Urlaub auf Mallorca ermöglicht und gleichzeitig kein Urlaub im eigenen Bundesland möglich ist“, verbreitet Schwesig via Twitter und Facebook. Ähnlich äußerte sie sich am Dienstag in Schwerin auf die Frage, wie sie zur Verlängerung des Corona-Lockdowns bis zum 25. April stehe.

Amthor: Hoteliers in MV brauchen eine Öffnungsperspektive

Da habe Schwesig ein schönes Eigentor geschossen, wird ihre Aussage vielstimmig kritisiert. Denn schließlich sei sie doch Ministerpräsidentin und damit für das Einreiseverbot von Tagestouristen und die Schließung von Herbergen in MV verantwortlich. Für Philipp Amthor, CDU-Spitzenkandidat zu Bundestagswahl in MV, ist Schwesigs Gegenüberstellen von Urlaubsbeschränkungen „billigster Populismus“.

Amthor erklärt gegenüber der OZ: „Die Verantwortung für den Reiseverkehr nach Spanien liegt zwar in der Tat bei der Bundesregierung – beim SPD-geführten Außenministerium. Aber für die schwere Lage des Tourismus in unserem Land trägt die Ministerpräsidenten selbst die Verantwortung. Statt populistischer Ablenkungsmanöver brauchen Hotellerie und Gastronomie in unserem Land eine Öffnungsperspektive von Manuela Schwesig.“

Zudem offenbare Schwesigs Wortwahl ein „schiefes Freiheitsverständnis“, so Amthor: „Dass die Ausreise aus einem Land ein Privileg sei, über das der Staat und nicht der freiheitliche Bürger selbst entscheidet, entspricht einem überwundenen Rechtsverständnis von Diktaturen und nicht dem Freiheitsverständnis des Grundgesetzes.“

FDP-Politikerin: Schwesig tut alles für die eigene Beliebtheit

Auch andere Politiker reagieren verärgert auf Schwesigs Aussage. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Justiz-Expertin der FDP-Bundestagsfraktion, wirft der SPD-Frau vor, für die eigene Popularität ständig ihre Rollen zu wechseln: „Bei mir darf kein Tagestourist rein. Ich sitze bei jeder MPK mit am Tisch. Ich bin Ministerpräsidentin. Aber für die Beliebtheit tue ich mal so, als hätte ich mit Politik nichts am Hut. Deshalb muss darüber jetzt aber endlich dringend mal gesprochen werden“, schreibt die FDP-Frau bei Twitter.

Peter Stein, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Rostock, erklärt: „Die Einreisebestimmungen regelt eine Lansdesverordnung. Wer ist noch mal Ministerpräsidentin in MV?“

Von Frank Pubantz