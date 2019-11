Um den Tod des sechsjährigen Mädchens aus Torgelow (Vorpommern-Greifswald) aufzuklären, sollen nun Verwandte des angeklagten Stiefvaters aussagen. Das Landgericht Neubrandenburg will von ihnen am Freitag wissen, was sie bei Besuchen in den Wohnungen der Familie in Wolgast und Torgelow erlebt haben.