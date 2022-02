Zinnowitz

Diese Nachricht schlägt auf dem Usedomer Immobilienmarkt ein wie eine Bombe: Ein Investor will auf dem Parkgelände des ehemaligen Steinfurth-Kindersanatoriums in Zinnowitz 300 neue Wohnungen bauen, die Gemeindevertretung des Usedomer Seebades muss am 15. Februar allerdings noch ihre Zustimmung für das Projekt geben.

„Das ist in dieser Dimension auf jeden Fall schon ein Vorhaben, das an der ganzen Ostseeküste besonders ist und für Aufsehen sorgen wird“, schätzt Peter Georg Wagner ein. „Und wenn es realisiert wird, dürfte es große Auswirkungen auf die gesamte Wohnungssituation der Insel haben“, meint der Geschäftsführer des Immobilienverbandes Deutschland (IVD), Region Nord.

Details zu den Plänen wollen die Eigentümer und Projektentwickler von der Firma GP+Q erst nächste Woche vor dem Seebad-Parlament bekanntgeben. Geschäftsführer Christoph Happe hatte aber bereits am Montag gegenüber der OZ bestätigt, dass man sich von den seit drei Jahren bestehenden Plänen, auf dem Areal ein Hotel zu bauen, aus Kostengründen komplett verabschiedet habe. Vielmehr sollen nun in den zehn Bestandsgebäuden des alten Heimes und in zehn völlig neuen Häusern im Park Wohnungen entstehen.

Preise von 4000 bis 8000 Euro pro Quadratmeter

Nach OZ-Informationen sollen diese Wohnungen zwischen 35 und 120 Quadratmeter groß werden. Geplant sind einige günstigere Unterkünfte, die zum Beispiel Hotels erwerben (und dann an ihre Mitarbeiter vermieten könnten) ebenso wie Senioren-Apartments oder Wohnungen im Luxus-Segment. „In der aktuellen Marktsituation gehe ich davon aus, dass hier je nach Lage im Park und Qualität der Quartiere Kaufpreise von 4000 bis 8000 Euro pro Quadratmeter fällig werden“, schätzt Immobilienfachmann Wagner ein.

Bedeutet: Eine kleine Wohnung mit mittlerem Standard könnte für rund 130 000 Euro zu haben sein. Für die größeren Top-Wohnungen könnten Preise von 800 000 Euro bis zu einer Million Euro fällig werden. „Das sind in einem Seebad und dann noch in so einem schönen Parkgelände realistische Summen“, sagt Peter Georg Wagner. Beim aktuell größten und bereits laufenden Wohnungsprojekt in Zinnowitz, der Sanierung des Kulturhauses im Zentrum mit insgesamt 86 Apartments, werden aktuell Quadratmeter-Preise von 6000 bis 7500 Euro aufgerufen.

Am Standort des ehemaligen Erich-Steinfurth-Sanatoriums auf dem Glienberg soll der neue große Wohnpark entstehen. Quelle: Thomas Spietz

Bürgermeister will vorwiegend „Dauerwohnen“

„Bei der Entwicklung des Steinfurth-Heim-Geländes ist mir wichtig, dass die Wohnungen größtenteils für Dauerbewohner entstehen – und das sie zumindest in Teilen bezahlbar bleiben“, betont Zinnowitz’ Bürgermeister Peter Usemann (parteilos). IVD-Chef Wagner erwartet bei einer Vermietung der Wohnungen im Park einen Warmpreis von mindestens zwölf Euro pro Quadratmeter. Das hieße: bei kleineren Wohnungen eine Monatsmiete von etwa 500 Euro, für größere Quartiere aber auch Beträge von über 1000 Euro monatlich.

Denkbar wäre natürlich, dass Hotels, die Mitarbeiter halten wollen, „subventionieren“ und einige Wohnungen kaufen, die sie dann unter dem Durchschnittspreis an ihre Leute vermieten. „Man wird auf jeden Fall auch sogenannte Sicker-Effekte haben. Heißt: Leute, die es sich leisten können, ziehen dann in die neuen Wohnungen auf dem Steinfurth-Gelände. Dafür werden andere Wohnungen im Ort im mittleren Preissegment frei, wovon wieder andere Einheimische profitieren“, schätzt Peter Georg Wagner ein. Auch Bürgermeister Usemann rechnet mit „einer natürlichen Mietpreisbremse“, wenn auf einen Schlag 300 neue Wohnungen entstehen und so für Konkurrenz auf dem Zinnowitzer Markt sorgen.

Geplanter Baubeginn 2023

Baubeginn für das Mega-Projekt, das auf insgesamt 50 Millionen Euro taxiert wird, soll nach Willen der Eigentümer Anfang 2023 sein. Am 15. Februar wird die Zinnowitzer Gemeindevertretung einen Grundsatzbeschluss fassen, ob sie die neuen Pläne für das alte Steinfurth-Gelände billigt oder nicht. Bei grünem Licht sollen die bereits bestehenden Baupläne für das Projekt überarbeitet und angepasst werden, was wiederum etwa zehn Monate dauert. Danach müsste das Seebad-Parlament noch mal zustimmen, damit endgültig Baurecht herrscht.

Wenn es Mitte Februar ein positives Votum gibt, will nach OZ-Informationen die Berner Group Berlin als Investor in das Projekt einsteigen, die Grundstücke übernehmen und das Projekt umsetzen. Eine offizielle Bestätigung für sein geplantes Engagement wollte das Unternehmen auf OZ-Anfrage bislang aber nicht geben. Erwartet wird dies nach einem Ja für die Pläne im Seebad-Parlament.

Hier ist 30 Jahre lang nichts passiert: Ein Teil des alten Steinfurth-Haupthauses. Quelle: Stefan Sauer

Das 56 000 Quadratmeter große Gelände des ehemaligen Kindersanatoriums „Erich Steinfurth“ auf dem Zinnowitzer Glienberg steht seit 30 Jahren leer, die Gebäude auf dem Areal verfallen. Seit der Schließung des Heims 1991 waren mehrere touristische Projekte gescheitert – bis 2016 die GP+Q das Gelände kaufte. Einige Teilflächen gehören auch dem Geschäftsmann Jürgen Graw.

Die neue Wohnanlage soll nun unter dem Namen „Belvedere Zinnowitz“ erschlossen werden, da das erste Gebäude am Standort ab 1875 das Hotel „Belvedere“ war, aus dem in den 1920ern ein Erholungshort für Eisenbahnerkinder und 1949 das Steinfurth-Sanatorium wurde. Insgesamt kamen hier etwa 200 000 Kinder zur Kur.

