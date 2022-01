Wegen der viel geringeren Preise jenseits der Grenze, ist der Sprit in Polen bei Deutschen heiß begehrt. Bei „Shell“ in Swinemünde ging deshalb am Montag bereits Kraftstoff aus – aber es gibt ja elf Tankstellen in der Stadt. Pro Tankfüllung kann man im Nachbarland derzeit bis zu 30 Euro sparen. Das sind die aktuellen Preise.