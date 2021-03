Usedom: Bürgerinitiative erzielt Erfolg gegen geplanten Containerterminal in Swinemünde

Polen will auf Usedom einen Tiefwasser-Containerhafen bauen. Das Projekt soll in einem Natura-2000-Gebiet entstehen. Für die Insel Usedom werden massive Schäden für die Umwelt befürchtet. Eine Initiative hat sich deshalb an den Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments in Brüssel gewandt. Mit Erfolg.