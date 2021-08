Korswandt

Als am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr das Telefon klingelte, ahnte Marcel Cyrus, Junior-Chef des Kaiserbäder-Express, noch nichts Schlimmes. Doch als sich die Bundespolizei meldete, wurde ihm klar, dass etwas passiert sein musste. Dann hörte Marcel Cyrus seinen Fahrer, der ihm erklärte, dass es einen Unfall gab und die Bahn nicht mehr fahrbereit war . . .

Was war passiert? Gegen 9.10 Uhr war ein 19-jähriger Seat-Fahrer aus Richtung Ahlbeck kommend auf der L 266 in Richtung Korswandt unterwegs. Der Kaiserbäder-Express, im Volksmund liebevoll Bimmelbahn genannt, war zu diesem Zeitpunkt auf der Landesstraße in Richtung Ahlbeck unterwegs, um die ersten Gäste aufzunehmen. „Um 9.20 Uhr fahren war die erste Tour ab Seebrücke Ahlbeck“, schildert Cyrus. Doch daraus wurde nichts. Denn der 19-Jährige aus einem benachbarten Dorf hatte es an diesem regennassen Vormittag besonders eilig.

Seat-Fahrer kam mit Rettungshubschrauber ins Klinikum

Mit hohen Tempo durchfuhr er die zahlreichen Kurven in den „Ahlbecker Bergen“, überholte laut Augenzeugen wohl auch mehrere Fahrzeuge. Oben, fast auf der Bergkuppe, trug es ihn wegen der nicht angepassten Geschwindigkeit dann aus einer Kurve in den Gegenverkehr. Er kollidierte frontal mit der Zugmaschine der Bimmelbahn. Der junge Mann trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon, so dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Greifswalder Klinikum geflogen wurde.

Lesen Sie auch

Der Fahrer der Bahn hat Prellungen und Abschürfungen sowie einen Schock davongetragen. Seinem Chef Marcel Cyrus berichtete er, dass er, der mit der Bahn immer mit 25 km/h unterwegs ist, das Auto aus der Kurve regelrecht auf die Bahn zufliegen sah. Er habe noch versucht zu bremsen, aber sei erst wieder auf dem Beifahrersitz zu sich gekommen inmitten von Splittern der Frontscheibe. Kurz darauf seien Polizei, Rettungskräfte und die Ahlbecker Feuerwehr vor Ort gewesen.

Bei einem Unfall am Montagvormittag auf der L 266 zwischen Ahlbeck und Korswandt krachte ein 19-jähriger Seat-Fahrer frontal in die Zugmaschine der Bimmelbahn. Marcel Cyrus als Junior-Chef ist rrotz der Schwere des Unfalls froh, dass keine Menschenleben zu beklagen sind. Quelle: Cornelia Meerkatz

Die L 266 wurde für zwei Stunden voll und dann noch längere Zeit halbseitig gesperrt. Den entstandenen Schaden haben die Polizeibeamten mit 70 000 Euro angegeben, auch das Auto des Unfallverursachers ist hinüber. Die völlig zerstörte Zugmaschine steht jetzt zusammen mit den beiden Wagen, in dem sonst Gäste sitzen, in Korswandt. Die kaputte Zugmaschine musste wie das Unfallauto von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Glücklicherweise keine Gäste in der Bimmelbahn

Trotz der Schwere des Unfalls – der Sachschaden ist deutlich höher als von der Polizei angenommen, allein eine neue Bahn hat den Wert eines Einfamilienhauses – ist er ein Stück weit froh: „Glücklicherweise waren beim Zusammenstoß keine Gäste in der Bahn. Unser Fahrer ist glimpflich davongekommen und der junge Mann wird hoffentlich wieder ganz gesund. Alles andere ist Blechschaden und zu ersetzen“, sagt er. Das habe er auch der Mutter des Seat-Fahrers gesagt, die sich am Dienstagvormittag telefonisch nach dem Befinden des Bahn-Fahrers erkundigte. „Das rechnen wir ihr hoch an, so viel Mut hat nicht jeder.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Marcel Cyrus ist nun dabei, eine neue Bahn zu beschaffen. Wegen des Unfalls hat er statt vier jetzt nur drei Kaiserbäder-Expresse im Einsatz und muss etliche gebuchte Sonderfahrten umdisponieren. Aber die Gäste seien verständnisvoll. „Eine neue Bahn zu beschaffen, ist nicht einfach, sie werden in Italien gebaut. Das wird in diesem Jahr nichts mehr. Natürlich haben wir dadurch erhebliche Verluste, der September ist stets einer unserer umsatzstärksten Monate. Da weilen viele Senioren hier im Urlaub, die unsere Bahnen gerne nutzen. Aber das Wichtigste ist, dass kein Menschenleben zu beklagen ist. Der Rest findet sich“, sagt Marcel Cyrus.

Von Cornelia Meerkatz