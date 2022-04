Usedom: Grenzübergang zwischen Garz und Swinemünde ab Karfreitag wieder geöffnet

Swinemünde

Die Chancen stehen gut, dass der Grenzübergang Swinemünde-Garz am Karfreitag geöffnet wird. Das teilten die Stadt Swinemünde und Baufirmen von der Grunwaldzka Straße mit. Autofahrer warten seit vielen Monaten darauf, die Grenze in diesem Bereich zu passieren, bislang war das nur am Übergang Swinemünde/Ahlbeck möglich. Das hatte viele Staus zur Folge. „Die Mitarbeiter des Subunternehmers haben noch etwa 35 Meter zu asphaltieren. Wenn es keine Probleme gibt, soll der Übergang am 15. April eröffnet werden“, sagt Marek Ciechański, Betriebsleiter von PRD Nowogard.

Bauarbeiten verzögerten sich

Die Schließung des Grenzübergangs war auf die Modernisierung der Grunwaldzka-Straße zurückzuführen. Probleme während der Arbeiten führten zu monatelangen Verzögerungen. Ursprünglich sollte der Grenzübergang Ende 2021 wieder befahrbar sein. „Während der Arbeiten an der Kreuzung der Grunwaldzka und Wielkopolska Straße kam es zu unvorhersehbaren Schwierigkeiten mit vorhandenen, jedoch nicht inventarisierten Elektro- und Telekommunikationskabeln. Zusätzlich verlief im Kanalisationsabschnitt eine Wasser- und Gasleitung.

„Die bestehenden unterirdischen Leitungen und deren Überprüfung standen der termingerechten Fertigstellung der Arbeiten im Wege“, erklärt Jarosław Jaz, Sprecher des Präsidenten von Swinemünde.

Umbau der Grunwaldzka Straße noch nicht fertig

Autofahrer, die in Richtung Świnoujście fahren, kommen nicht direkt zur 11. Listopada Straße, sie müssen am Ende der Grunwaldzka Straße einer Umleitung folgen. An der Kreuzung mit der Wielkopolska-Straße wird ein Pendelverkehr eingeführt. Der Umbau der Grunwaldzka Straße ist noch nicht fertig. Laut den neuesten Erklärungen seitens der Stadtbehörde wird die Durchfahrt innerhalb der gesamten Straße im Juli dieses Jahres möglich sein.

Die Investition wird 34,6 Millionen Złoty kosten. Die Kofinanzierung aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung Interreg VA beträgt vier Millionen Euro und weitere fünf Millionen Złoty kommen aus dem Staatsfonds für lokale Investitionen.

Von Radek Jagielski