Zinnowitz

Es war ein Drama, das noch am Freitag das Gesprächsthema auf Usedom und in ganz MV war: Eine Urlauberin (34) aus Brandenburg wollte von ihrem zwei Jahre alten Sohn am Donnerstagabend auf der Seebrücke in Zinnowitz ein Foto machen. Dabei kam der Junge offenbar in die offenen Zwischenräume des Geländers und stürzte rund fünf Meter hinunter in das nur etwa 50 Zentimeter tiefe Wasser. In Panik sprang die Frau hinterher. Der Junge überlebte wie durch ein Wunder ohne Verletzungen. Die Mutter kam mit einer offenen Sprunggelenksfraktur per Helikopter ins Krankenhaus nach Greifswald.

„Auf einmal hörte ich laute Schreie“

Doch das Unglück schrieb auch eine schöne Geschichte: und zwar vom vorbildlichen Verhalten der Retter. Zu ihnen zählte maßgeblich Rettungsschwimmer Tobias Thiem (34). „Ich saß nach Feierabend auf dem Rettungsturm und bereitete mir gerade das Abendessen zu“, erinnert er sich an die dramatischen Minuten.

Auf einmal habe er laute Schreie vom Wasser gehört. „Ich bin sofort hin und habe mit anderen Passanten die Frau aus dem Wasser geholt. Später hörte ich, sie war auf Höhe des zweiten Betonpfeilers ins Wasser gesprungen. Zunächst wusste ich gar nicht, wie das Unglück passiert ist“, berichtet der junge Mann, der aus dem Erzgebirge stammt und den Sommer auf dem Rettungsturm verbringt.

Am Fuß sah Thiem, dass die rau immer mehr Blut verlor und offenbar schwer verletzt war. „Mit einem Absperrband habe ich das Bein abgebunden, um die Blutungen zu stoppen.“ Andere Passanten riefen in der Zwischenzeit die weitere Rettungskräfte, welche wenige Minuten später vor Ort waren. Unter den Passanten waren auch Krankenschwestern und Ärzte, die sich hier im Urlaub befanden, berichtet Thiem.

Das Gelände der Seebrücke ist rund einen Meter hoch. Hier setzte die Mutter ihr Kind ab. Quelle: Hannes Ewert

Junge ebenfalls aus dem Wasser gerettet

Den zwei Jahre alten Jungen habe er selbst im ersten Augenblick gar nicht gemerkt. „Ich war wie in einem Tunnel und auch froh, dass die Rettungskräfte so schnell da waren.“ Andere Passanten holten den Jungen aber sofort aus dem Wasser.

Der Hubschrauber landete neben der Seebrücke. Quelle: Hannes Ewert

Spaziergänger fotografierten die Rettung von der Seebrücke

Obwohl sich Tobias Thiem in diesem Augenblick nur auf die verletzte Frau konzentrierte, bemerkte er, wie mehrere Spaziergänger von der Seebrücke ihre Handys zückten und Fotos von der dramatischen Rettung machten. „Das fühlte sich an wie ein Blitzlichtgewitter“, sagt er. Erst als die Polizei einschritt und den Passanten deutlich machte, dass sie das Fotografieren und Filmen unterlassen sollten, hörte es auf. „Einige sagten, dass sie doch nur den Sonnenuntergang fotografieren wollten. Glaubhaft war das nicht.“

Etliche Spaziergänger verfolgten die Rettung von der Seebrücke. Quelle: Hannes Ewert

Seit 2015 ist Tobias Thiem, der eigentlich im Erzgebirge als Textil-Ingenieur arbeitet, ehrenamtlich in seiner Urlaubszeit als Rettungsschwimmer in Zinnowitz. „Das Ostseebad kenne ich noch aus meiner Kindheit und war gerne hier. Dann absolvierte ich die Rettungsschwimmerausbildung und einen Ersthelferschein, um hier tätig zu werden.“

„Die Mutter hätte auch zeitlebens im Rollstuhl landen können“

Christian Baller, der Leiter des Wachturm erklärt: „Die Frau hatte unwahrscheinliches Glück im Unglück. Wäre sie anders aufgeschlagen, hätte sie den Rest ihres Lebens womöglich querschnittsgelähmt im Rollstuhl verbracht“, sagt er. Da das Wasser an der Stelle sehr flach ist, hätte der Unfall auch tödlich enden können.

Das Kind kam offenbar fast unverletzt davon. „Innere Organe können bei einem Aufprall auf dem Wasser zerstört werden. Gerade aus dieser Höhe ist das lebensgefährlich“, sagt er. In 29 Jahren aktivem Dienst als Rettungsschwimmer erlebte Baller es zum ersten Mal, dass ein Kind von der Seebrücke gefallen ist.

Rettungssanitäter und Notarzt kamen innerhalb von Minuten zur Seebrücke nach Zinnowitz. Quelle: Hannes Ewert

Baller erlebt es immer wieder, dass Badegäste in Notsituationen ihr Handy zücken und fotografieren. „Am liebsten sind mir diejenigen, die von der Seebrücke noch kluge Ratschläge geben. Unter anderem, wenn wir jemanden reanimieren.“ Deshalb überlegt Baller, einen aufblasbaren Sichtschutz zu bestellen. „Dann haben wir Ruhe und können uns um die Rettung kümmern.“

Hunderte Spaziergänger waren am Abend auf der Seebrücke

Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich auf der mehr als 300 Meter langen Seebrücke Hunderte Menschen – es herrschte dichtes Gedränge. Viele Urlauber und Einheimische spazieren bei gutem Wetter am Abend hoch und runter, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Am Donnerstagabend herrschten dafür perfekte Bedingungen.

Edit: In einer früheren Version dieses Textes ist die Rede davon, dass die Mutter den Jungen für das Foto auf das Geländer setzte. So wurde es vom Landkreis Vorpommern-Greifswald zwischenzeitlich kommuniziert. Wahr ist offenbar laut Aussagen der Mutter und von Zeugen, dass der Zweijährige durch die offenen Querstreben-Bereiche im Brückengeländer rutschte.

Von Hannes Ewert