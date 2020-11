Usedom-Krimi: Yoga vor dem Mörderhus und Stau vor der Wolgaster Peenebrücke

Usedom

Nackt, wie Gott ihn schuf, steigt er in die herbstliche Ostsee. Das ist doch mal ein knackiger Einstand als Kommissar. Till Firit führt sich als Karin Lossows Neffe im Adamskostüm in die neue Rolle ein. Firit (43) ist als Kommissar Rainer Witt der Neue im Team des Heringsdorfer Kommissariats – als Vertretung für Ellen Norgaard (Rikke Lylloff), die ein Kinder erwartet, aber weiterhin in den Ermittlungen und im Haus von Karin Lossow ( Katrin Sass) rumturnt. Witt war schon kurz in der Folge „Nachtschatten" am 29. Oktober zu sehen. Nun, in Folge zwölf, „Schmerzgrenze“, gehört er fest zum Team und muss gegen seinen Chef, Staatsanwalt Dr. Brunner ( Max Hopp), ermitteln, der unter Mordverdacht steht.

Psychologisch anspruchsvolles Figurenpanoptikum

Als Kommissar hat Witt beim LKA München bis zum Burnout ermittelt. Daher der Wechsel auf die beschauliche Insel. Eine eigene Figur mit Tiefgang, die gut ins psychologisch anspruchsvolle Panoptikum dieser Reihe passt. Über sein Engagement auf Usedom sagt der gebürtige Leipziger: „Das Meer ist für mich ein Sehnsuchtsort. Und dann nach einer siebenstündigen Anreise in Bansin am Strand zu stehen – ein tolles Gefühl!“

Der Usedom Krimi am 5. November 2020 im Ersten heißt „Schmerzgrenze“, mit Max Hopp als Staatsanwalt Dr. Brunner am Strand von Usedom. Quelle: Alexander Fischer/NDR

Das Meer. Der Wind. Der Strand. Die Natur. Der Usedom Krimi spielt wie kaum eine andere Mordsserie mit dem Lokalkolorit und den Pfunden der Region. Kaum der Ostsee entstiegen hört der Kommissar im Radio: „Guten Morgen liebe Usedomer. Hier auf der Insel steht uns mal wieder ein richtig schöner Tag bevor. Aber es wird auch richtig frisch. Schuld ist der Ostwind.“

Seit 2014 stets um die sechs Millionen Zuschauer

„Schmerzgrenze“ ist der zwölfte Teil der 2014 gestarteten Serie um die von Katrin Sass verkörperte Figur der konventionslosen Karin Lossow. Am 12. November folgt mit „Vom Geben und Nehmen“ Teil 13 der Erfolgsserie, die seit ihrem Start mit einer stabilen Quote um sechs Millionen Zuschauer glänzt – „Nachschatten“ kam auf 6,62 Millionen. Was ist die Stärke dieses Regionalkrimis, an den seit 2014 sieben Regisseure Hand angelegt haben? Der Usedom Krimi hat drei Trümpfe: Schauspieler, Figuren, Lokalkolorit. Allen voran Katrin Sass, die die traurig stolze Gestalt der Ex-Staatsanwältin, die ihren Mann tötete und dafür im Gefängnis saß, mit stiller Hingabe spielt. Max Hopp als Staatsanwalt Dr. Brunner – ohne Vornamen, aber mit Ecken, Kanten, Macken des introviert-intellektuell Verschrobenen mit Herz. Etwas bekloppt und sichtbar angelehnt an den Münsteraner Tatort-Unsympath Professor Börne ( Jan Josef Liefers). Und Rikke Lylloff hat als Kommissarin Ellen Norgaard eine moderne junge Figur auf der Suche nach dem Zentrum des Ichs in abgeschiedener Natur entwickelt. Nun mit Babybauch und Yogaübungen vor dem „Mörderhus“.

Kannibalistischer Humor eines verschrobenen Staatsanwaltes

Die Serie ist bis in die Nebenrollen blendend besetzt – mit Gastauftritten von Merab Ninidze als polnischer Kollege und Liebhaber Lossows oder der herrlich schlichten Vanessa ( Johanna Polle), die sich mit einem Enthaarungsstudio selbstständig macht und in deren Umfeld der Mörder zu suchen ist. Was Dr. Brunner zu dem schönen Satz verleitet: „Auf welch verschlungenen Pfaden sollte das Geld denn in der Depilationsbranche gelandet sein?“ Brunner grillt auch schon mal direkt vor dem Wisentgehege Burger, was als leicht kannibalistischer Humor gelten darf.

Der Usedom Krimi macht nicht den Fehler, hier und da ein paar schöne Luft- und Strandaufnahmen der Insel als regionales Feigenblatt hochzuhalten und den Rest der Story in einem anonymen Irgendwo anzusiedeln. Usedomer erkennen ihre Insel allerorten. Ob Strand von Bansin, Heringsdorfer Seebrücke, das Gehege am Wisentpark am Stettiner Haff, ein Steg am Peenestrom, wo die Leiche der Pflegedienstleiterin samt Tatwaffe (silberner Kerzenständer) gefunden werden.

Oder Innenstadtansichten von Herinsgdorf, Bansin, Ahlbeck, markante Punkte auf den Insellandstraßen oder das „Mörderhus“, wo Karin Lossow mit Ellen Norgaard lebt. Dieses markante rote Haus in Morgenitz im Achterland gehört der Keramikerin Astrid Dannegger (80) und hat seit der gleichnamigen Auftaktepisode 2014 inselweit seinen Spitznamen weg – Mörderhus. Natürlich ist es nicht möglich, von dort in einem fünfminütigen Fußmarsch zum Bansiner Strand zu spazieren. Karin Lossow kann das und die Insulaner gönnen ihr diese Ungenauigkeit. Usedom im Herbst mit Laub auf den Straßen, das passt sehr gut zur Sendezeit. Ein Krimi als Herbstspaziergang über die Insel mit Katrin Sass in gefütterten Wildlederstiefeln als launig-lakonische Taktgeberin.

OZ-Korrespondent in Schwer als Mordverdächtiger?

Es sind nicht nur die Wiedererkennungseffekte, die Freude bereiten. Die Autoren verorten die Story auch inhaltlich lokal. So spielt die Wolgaster Zugbrücke – das blaue Wunder – eine Art Running Gag – auf, zu, frei oder Stau? Am Ende ist sie mal wieder zu, so dass Norgaard ihr Kind in Polen zur Welt bringen muss. Der Hauptverdächtige in„Schmerzgrenze“ heißt übrigens Pubantz und taucht direkt im Anschluss daran auf, als Karin Lossow die OZ liest. Wir werten diese auffällige Namensgleichheit mit dem OZ-Chefkorrespondenten in Schwerin mal nicht als Zufall. Ob er auch der Mörder ist? Das können wir nicht verraten – Täterwissen!

Von Michael Meyer