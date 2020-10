Zinnowitz

Justyna Karlinska ist am Freitagnachmittag ein Stein vom Herzen gefallen. Die 39-Jährige hatte am Vormittag noch bittere Tränen vergossen angesichts der Tatsache, dass Berufspendlern aus Polen womöglich die tägliche Einreise verweigert wird oder sie in Quarantäne müssen, da Polen ab Sonnabend als Risikogebiet gilt. Sie sah keine Lösung für sich und ihre kleine Familie und war innerlich völlig zerrissen. „Warum denkt niemand in der Politik daran, was das für uns bedeutet“, fragte sie verzweifelt.

Justyna arbeitet im Hotel Baltic in Zinnowitz an der Rezeption. Täglich kommt sie von Swinemünde ins Seebad Zinnowitz im Inselnorden. „Ich bin seit fünf Jahren im Baltic. Die Arbeit macht mir große Freude und es ist ein wunderbares Team. Ich möchte gerne weiter jeden Tag zu meinen Gästen kommen. Aber die Zeit seit Mittwoch, als gesagt wurde, dass Polen Risikogebiet wird, war für mich ganz ganz schlimm“, schildert sie in fehlerfreiem Deutsch.

Anzeige

„Ich kann meinen Sohn nicht allein lassen“

Sie habe nicht gewusst, was sie tun solle, denn sie habe einen dreijährigen Sohn, den sie unter keinen Umständen allein lassen könne. „Mein Mann arbeitet ja auch und kann nicht auf ihn aufpassen. Und meine Eltern sind leider nicht so gesund, dass sie die Kinderbetreuung übernehmen könnten“, so die Swinemünderin.

Gleichzeitig wollte sie aber auch ihren Arbeitgeber nicht enttäuschen, „denn er braucht mich doch.“ Wenn viele polnische Kollegen wegbleiben und womöglich die Gäste nicht so betreut werden können, wie sie es gebucht haben, bedeutet das Schadenersatzforderungen, weiß Justyna. „Das will ich auch nicht.“ Außerdem brauche sie den monatlichen Verdienst fürs Familienbudget.

Caroline Abé, Rooms Division Manager im Hotel „Baltic“ und Justynas Chefin, sah bei vielen polnischen Mitarbeitern am Freitagvormittag diese Zerrissenheit. Es könne doch nicht sein, dass eine Landesregierung Festlegungen treffe und sich gar nicht bewusst sei, was alles daran hänge. „Wir haben in Gedanken schon alle Möglichkeiten durchgespielt, wie eine Notbesetzung aussehen kann, wenn unsere Mitarbeiter aus Swinemünde am Sonnabend nicht hätten kommen können“, schildert sie.

Lesen Sie auch:

Zwar habe es eine große Bereitschaft der polnischen Kollegen zur Unterstützung gegeben und wer es ermöglichen konnte, wollte zumindest übers Wochenende in Zinnowitz bleiben, „aber ich kann doch von einer jungen Mutter nicht verlangen, dass sie im Hotel nächtigt und ihr Kind allein zu Hause lässt“, meint Caroline Abé.

„Mitarbeiter sind keine Arbeitsameisen“

Hotelinhaber Tim Dornbusch sieht das genauso. In seinem Haus sind 80 Prozent der Beschäftigten aus Polen. „Es ist keine wirkliche Lösung, die Mitarbeiter im Hotel schlafen zu lassen. Das sind Menschen und keine Arbeitsameisen. Sie haben Familie und Bindungen, die man nicht so mir nichts dir nichts auflösen kann“, betonter er. Wer denke, dass so ein Angebot eine Lösung ist, der sei auf dem Holzweg und handele einfach nur herzlos.

Denn viele Hotels auf Usedom hatten zu diesem Zeitpunkt längst ihre Bereitschaft erklärt, die polnischen Mitarbeiter regelmäßig einem Corona-Test zu unterziehen. „Dank der Initiative von Rolf Seelige-Steinhoff ist das auch möglich. Wir haben auf Usedom nun ein eigenes privates Corona-Testzentrum. Gerade für die Hunderten Beschäftigten in der Hotellerie und in der Gastronomie gibt das auch eine große Sicherheit“, erklärte Michael Raffelt als Vorsitzender des Hotelverbandes Insel Usedom.

Große Erleichterung über Landkreis-Verfügung

Als dann am Freitagnachmittag der Landkreis Vorpommern-Greifswald verkündete, dass er eine Allgemeinverfügung erlassen hat, die es Berufspendlern und Schülern aus dem Nachbarland Republik Polen ermöglicht, einzureisen und die berufliche Tätigkeit auszuüben, respektive die Schule zu besuchen, war die Erleichterung bei Justyna Karlinska mindestens genauso groß wie bei Tim Dornbusch und Caroline Abé.

Die Verfügung des Landkreises tritt am Sonnabend, den 24. Oktober, in Kraft, sodass einer Einreise polnischer Fachkräfte und Schüler trotz der Erklärung der Republik Polen zum Risikogebiet nichts im Wege steht und sie von der ansonsten geltenden Quarantänepflicht befreit sind.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Als Justyna am Nachmittag den Heimweg nach Swinemünde antrat, war sie wieder die fröhliche junge Frau, die ihre Kollegen so schätzen. Auch der lange nervige Stau auf Usedom, der die Ankunft zu Hause erheblich verzögerte, konnte daran nichts ändern: „Ich bin einfach nur sehr froh, dass ich morgen Früh 7 Uhr wie gewohnt meinen Dienst im Hotel beginnen kann und am Nachmittag zurück zu meinem kleinen Sohn fahren kann“, sagte sie.

Von Cornelia Meerkatz