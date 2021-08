Insel Usedom

Usedom-Werbung geht anders! „Auf Usedom würde ich nicht noch mal Urlaub machen“ – mit dieser Schlagzeile zieht Travelbook-Redakteurin Angelika Pickardt ihr Fazit nach einem Besuch auf der Sonneninsel Ende Juni.

„Einer der Hauptgründe, warum mir die Lust auf Usedom vergangen ist: Ich bin leider vielen Menschen begegnet, die sehr unfreundlich waren. Ob der Kellner im Restaurant, der Verkäufer im Tabakwarenladen oder die Besitzerin der Imbissbude am Hundestrand – sehr viele waren pampig und machten auf mich den Eindruck, als hätten sie keine Lust auf Urlauber. Natürlich waren nicht alle Menschen unfreundlich, aber doch so viele, dass es bei mir einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen hat”, kritisiert Pickardt.

Eintönige und teure Küche

Auch beim Essen lässt sie kaum ein gutes Haar an Usedom. Eintönig und teuer sei es. Sie schreibt von frittiertem Fisch, Pommes und Bratkartoffeln. Es fehle an gesunden Alternativen. In den gehobeneren Restaurants auf Usedom seien die Preise noch mal höher, als es schon in vielen der einfacheren Lokale der Fall ist. Die Gastronomie sei sehr touristisch. Alles in allem – ihr nächster Urlaub führe sie dann doch wieder an die Müritz oder den Scharmützelsee.

Von so einer Pauschalkritik bei Travelbook, eine vom Axel-Springer-Verlag betriebene Internetplattform zu Urlaubs- und Reisethemen, hält Michael Steuer, Geschäftsführer der Usedom Tourismus GmbH (UTG), gar nichts. „Ich war von dem Artikel schon sehr überrascht. Wir arbeiten sehr viel mit Reisebloggern und -journalisten zusammen und haben sehr positive Erfahrungen gemacht“, sagt Steuer.

Usedom-Community verteidigt Insel

UTG-Chef Michael Steuer seiner Firmenzentrale in Koserow auf der Insel Usedom Quelle: Hannes Ewert

Er hätte sich gewünscht, dass sich die Redakteurin im Nachgang meldet. „Man sollte Kritik dort äußern, wo sie beeinflusst werden kann. In einer Dienstleistungsbranche arbeiten Menschen für Menschen. Da ist es auch menschlich, wenn man mal mit dem falschen Fuß aufgestanden ist“, so der UTG-Chef.

Die Usedom-Kritik sorgte in den sozialen Medien für viel Contra. „Da kann man stolz sein, wie die Usedom-Community ihre Insel verteidigt hat“, ergänzt Steuer. Man sollte sich auf die Mentalität vor Ort auch einlassen können. „Auch wenn es eine Einzelmeinung ist, so ist es auch Ansporn für uns“, sagt Steuer.

OZ-Umfrage: Sind die Gastgeber auf Usedom unfreundlich?

Eintönige Küche: Dagegen wehrt sich Fischsommelier André Domke. „Usedom bietet alles, vom Fischbrötchen bis zur Sterne-Küche. Natürlich habe ich auch Backfisch im Angebot. Aber Zander und Dorsch werden meliert und gebraten“, sagt der Ahlbecker und verweist auf die große Vielfalt: „Die reicht von typisch pommerscher Küche bis zum Italiener, Griechen, Asiaten und der gehobenen Küche. Und wer es gesund mag, der bestellt zu seinem Steinbutt einfach Salat.“ Domke habe als Reaktion auf den Bericht die Redakteurin nach Usedom eingeladen, bis heute aber keine Antwort bekommen.

Sterne-Koch: Gastronomische Vielfalt

Einer, der für gute Küche steht, ist auch Tom Wickboldt. Dreimal hat er bereits einen Michelin-Stern erkocht. „Usedom steht für gastronomische Vielfalt“, sagt der jetzige Betreiber des „Kulmeck“ in Heringsdorf. Er kennt sich in der Szene aus und spricht von Schwachstellen, die es durchaus auf Usedom gibt. „In vielen Restaurants hat das Personal an Qualität verloren. Das hängt auch mit Corona zusammen. Es fehlt an Mitarbeitern.“

Fischsommelier André Domke aus Heringsdorf stellte am Sonntag einen neuen Weltrekord auf. Er kochte eine Fischsoljanka, die ein Fassungsvermögen von 268 Liter hat. Quelle: Hannes Ewert

Von der Preis-Diskussion hält er gar nichts. „Wir geben in Deutschland wenig Geld für Essen aus. Beispielsweise in Belgien, Frankreich oder der Schweiz hat das Essen einen ganz anderen Stellenwert. Da ist Gastronomie was Besonderes“, so Wickboldt. Aktuell sei die Warenbeschaffung für gute Küche schwierig. „Hinzu kommt, dass man für die Ware deutlich mehr bezahlt. Das muss umgelegt werden.“

Auch zum Punkt Unfreundlichkeit hat er eine Meinung: „So ist halt der Pommer. Wenn er Moin sagt, ist er schon recht emotional“, sagt der Sternekoch und lacht.

Für Krister Hennige, Vorsitzender der Dehoga in Ostvorpommern, ist der Travelbook-Report eine Meinung von 100. „Es gibt 99 andere positive. Der Pommer ist höflich und gastfreundlich. Wir müssen nicht permanent grinsen. Wir bieten hier eine Dienstleistung an. Wir sind herzliche Gastgeber, die froh sind, dass die Gäste da sind“, sagt Hennige.

Eine Insel mit zwei Zufahrten

Die Redakteurin kritisiert auch die schlechte Verkehrsanbindung. Mit dem Auto sei sie mehr als drei Stunden von Berlin nach Bansin gefahren. „In drei Stunden auf Usedom, so schlecht ist diese Anbindung doch nicht“, entgegnet Steuer. „Wir haben gegenüber vielen anderen Inseln den Vorteil, dass wir zwei Zufahrten haben“, sagt der UTG-Chef.

Dass die Insel staugeplagt ist, ist kein Geheimnis. Die Verkehrsentwicklung auf Usedom steht seit vielen Jahren im Fokus öffentlicher Diskussionen. Die bisherigen Aktivitäten konnten die Situation nur punktuell verbessern. Der Regionale Planungsverband Vorpommern hat sich daher zum Ziel gesetzt, ein ganzheitliches Raumentwicklungskonzept für die Region Insel Usedom zu erarbeiten. Im Fokus des Konzepts sollen Mobilitätslösungen stehen.

