Usedom: Reizgas-Fässer aus zweitem Weltkrieg entdeckt – Großeinsatz der Rettungskräfte in Ahlbeck läuft

Ahlbeck

Bei Tiefbauarbeiten am Hotelkomplex der Primus-Gruppe in Ahlbeck auf Usedom sind am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr mehrere Behältnisse aus dem zweiten Weltkrieg mit einer unbekannten Flüssigkeit entdeckt worden, bei der es sich offenbar um Reizgas handelt. Sofort wurde die Feuerwehr aus Ahlbeck alarmiert, mehrere weitere Wehren wurden ebenfalls angefordert.

Nach einer ersten Untersuchung steht fest, dass es sich um alte Ton-Behältnisse aus Wehrmachtzeiten handelt, wie Landkreis-Sprecher Achim Froitzheim bestätigte. Die darin enthaltene Substanz sei stark reizend und wahrscheinlich für Menschen gefährlich. Aus diesem Grund wurde der Bereich Dünenstraße / Ecke Rathenaustraße in Ahlbeck weiträumig abgesperrt. Der Gefahrgutzug des Landkreises Vorpommern-Greifswald ist mit Sondersignal auf die Insel Usedom unterwegs. Die Experten müssen dann einschätzen, wie groß das Risiko durch den Fund für die Bevölkerung ist.

Feuerwehreinsatz in Ahlbeck wegen gefundener Reizgas-Fässer aus dem zweiten Weltkrieg Quelle: Henrik Nitzsche

Ob eine Evakuierung anliegender Wohnungen notwendig wird, ist noch unklar und muss von den Einsatzkräften entschieden werden.

Wir berichten weiter, mehr in Kürze.

Von Cornelia Meerkatz und Henrik Nitzsche