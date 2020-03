Heringsdorf

Jetzt holt Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) zum Gegenangriff aus und kontert die Aussagen von Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos), er solle endlich „Eier zeigen“ und die vorpommerschen Ferien-Inseln im Kampf gegen das Coronavirus vom Festland abschotten.

„Die notwendigen Vorkehrungen sind getroffen. Unser Gesundheitssystem in MV ist für unsere 1,6 Millionen Bürger ausgelegt, deshalb können sich unsere Bewohner innerhalb unseres Landes frei bewegen – auch auf die Inseln“, sagte Caffier. Urlauber aus anderen Bundesländern, den Corona-Riskoregionen, dürften bereits nicht mehr im Nordosten sein. Eine zusätzliche Abriegelung von Usedom, Rügen und Hiddensee sei deshalb nicht nötig.

„Ordnungsämter vor Ort haben die Macht“

Caffier betonte, er erwarte von den Bürgermeistern vor Ort, nun zu handeln statt große Reden zu führen: „Frau Marisken sollte fleißig mit ihrem Ordnungsamt kontrollieren, ob noch Urlauber in ihrer Gemeinde sind“, sagte Caffier. „Die Behörden vor Ort haben dazu nach dem Hygieneschutzgesetz nun die Macht“, betonte der Innenminister.

Die Heringsdorfer Verwaltungschefin hatte am Samstag die Forderung vieler anderer Bürgermeister bekräftigt, Usedom, Rügen und Hiddensee abzuriegeln – außer für Bewohner mit Erstwohnsitz und hier Arbeitende. Auch Tagestouristen aus MV, die aktuell noch dürfen, soll es danach verboten sein, auf die Inseln zu kommen.

Marisken : Viele Urlauber sind noch da

Marisken hatte dafür markige Worte gewählt und Cojones (spanisch für Eier/Hoden) vom Innenminister gefordert. Und zwar sowohl bei einer Abschottung gegenüber den eigenen Landesbewohnern als auch bei der Durchsetzung, dass sich wirklich keine Urlauber mehr aus anderen Bundesländern auf den Inseln aufhalten.

Marisken befürchtet, dass dies noch in vielen Fällen so ist, obwohl ein Verbot für Gäste von außerhalb MVs seit Freitag gilt. Der Landestourismusverband geht sogar von 50 000 Urlaubern aus, die sich noch in ganz MV aufhalten. Die Heringsdorfer Bürgermeisterin forderte das Land auf, vor Ort genau zu kontrollieren. „In der derzeitigen Lage ist es aus meiner Sicht zwingend erforderlich, klare Entscheidungen zu treffen und auch wie angekündigt umzusetzen“, so Marisken.

„Die Polizei kann dann dazu gerufen werden, wenn sich Urlauber renitent zeigen. Erstmal müssen aber die Ordnungsämter vor Ort aufspüren, wo sich noch Touristen aufhalten“, entgegnete der Innenminister.

